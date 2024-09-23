Tüm Araç Sahipleri İçin Zorunlu! Yaptırmayana 4 Bin 69 Lira Ceza Kesilecek
Kış mevsiminin kapıya dayanmasıyla birlikte tüm araçlar için zorunlu olacak uygulama için geri sayım başladı. Bu uygulamayla beraber kurallara uymayan sürücüler 4 bin 69 lira ceza ödeyecek. İşte ayrıntılar…
Kaynak: Haber Merkezi
Karlı, buzlu ve yağmurlu zeminlerde standart lastiklere göre daha iyi yol tutuş ve fren performansı sağlayan kış lastikleri, ticari araçlar için zorunlu hale getiriliyor. Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan araçlar her yıl belirlenen tarihlerde kış lastiği kullanmak zorunda kalacak.
KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN?
Kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık’ta başlayacak ve 1 Nisan 2025’e kadar devam edecek.
Kaynak: Haber Merkezi