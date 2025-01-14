Tüm Araç Sahipleri Dikkat Son 17 Gün Kaldı! Yapmayan Yandı, Cezası Büyük
Ticari araç sahiplerinin yakından takip ettiği Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) için geçiş süreci uzatıldı. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla getirilen bu yeni sistem, yalnızca ticari araçlar için zorunlu olup, bireysel araçlar için bir yükümlülük bulunmuyor. Peki, UTTS kaydı için son başvuru tarihi ne zaman? İşte, sistemle ilgili tüm önemli detaylar…
Kaynak: Haber Merkezi
Akaryakıt sektöründeki adil rekabetin sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesi amacıyla geliştirilen UTTS, akaryakıt istasyonlarındaki ödeme kaydedici cihazlarla taşıt plaka bilgilerini otomatik olarak iletişim sağlıyor. Bu sayede, yakıt alırken taşıt plakasının elle girilmesinin önüne geçiliyor ve farklı araçların fiş almasının engellenmesi sağlanıyor.
UTTS KAYIT TARİHİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
31 Aralık 2024’e kadar sisteme kayıt yaptırılması gereken araç sahiplerine 31 Ocak 2025’e kadar süre verildi. Bu tarihe kadar kaydolanlar, 2024 yılına ait fiyatlardan yararlanabilecek. Donanım fiyatları ise yıl sonunda ÜFE artış oranı üzerinden güncellenecek.
BİREYSEL ARAÇLAR İÇİN ZORUNLULUK YOK
Bireysel araç sahipleri için UTTs kaydı zorunlu değil. Ancak, 1 Temmuz 2025’ten itibaren trafiğe çıkacak sıfır araçlar için taşıt tanıma birimi (TTB) montajı zorunlu olacak. Sıfır araçlar, üreticileri tarafından TTB’li olarak piyasaya sürülecek ve bu araçlar için plaka veya sahip değişikliği durumunda TTB değişimi yapılmayacak.
TTB SİPARİŞLERİ 1 MİLYONU GEÇTİ
Şu ana kadar 1 milyon 100 bin Taşıt Tanıma Birimi (TTB) siparişi verildi ve bu sayının yıl sonuna kadar 2 milyona ulaşması bekleniyor. Sistemle birlikte, 8 milyon taşıtın akaryakıt giderleri elektronik ortamda denetlenecek ve yılda 15 milyar TL’lik kayıt dışı harcamaların önüne geçilecek.
YENİ DÖNEMDE ŞEFFAFLIK SAĞLANACAK
UTTS sayesinde, akaryakıt alım satım süreçleri daha düzenli ve şeffaf hale gelecek. Ülke genelinde, 1500 TTB montaj istasyonunda 4 bin teknisyen donanım montajı yaparken, akaryakıt istasyonları da gerekli hazırlıkları sürdürüyor. 2024 yılının sonuna kadar kayıtlı istasyon sayısının 8 bine çıkması, siparişlerin ise 2 milyon civarına ulaşması bekleniyor.