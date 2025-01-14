Tüm Araç Sahipleri Dikkat Son 17 Gün Kaldı! Yapmayan Yandı, Cezası Büyük

BİREYSEL ARAÇLAR İÇİN ZORUNLULUK YOK

Bireysel araç sahipleri için UTTs kaydı zorunlu değil. Ancak, 1 Temmuz 2025’ten itibaren trafiğe çıkacak sıfır araçlar için taşıt tanıma birimi (TTB) montajı zorunlu olacak. Sıfır araçlar, üreticileri tarafından TTB’li olarak piyasaya sürülecek ve bu araçlar için plaka veya sahip değişikliği durumunda TTB değişimi yapılmayacak.