Tüketici Güven Endeksi Üç Ayın En Düşük Seviyesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, eylülde 83,9 iken bu ay yüzde 0,3 azalışla 83,6 olarak kayıtlara geçti.

ÜÇ AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Veri üç ayın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi 67,8'den 67,7'ye gerilerken gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi 84,2 olarak izlendi.

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi ise Ekim'de 87,6'ya çıkarken, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi 105,7'den 104'e geriledi.

Kaynak: AA