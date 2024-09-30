TÜİK 'Yüzde 2' Olarak Açıklamıştı: 'Beyin Göçü İstatistikleri Gerçek Oranı Yansıtmıyor'

Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, "TÜİK verilerine göre geçen yılki beyin göçü oranı yüzde 2 düzeyinde. Ama bu oranın nasıl hesaplandığına bakınca gerçek oranın çok daha yüksek olduğunu söylemek mümkün." değerlendirmesini yaptığı bugünkü yazısında, "Gerçek oran niye mi daha yüksek?" sorusunu yanıtladı.

Aktaş, "Herhangi bir yılın beyin göçü oranı hesaplanırken o yıldan 15-6 yıl önceki dönemde mezun olanlar dikkate alınıyor. Buna göre örneğin 2023 yılının beyin göçü oranı 2008-2017 döneminde mezun olanları kapsıyor. Söz konusu yıllar arasında mezun olanlar da 2018-2022 arasında en az üç yılı yurt dışında geçirmeleri ve 2023’te yurt dışında bulunmaları kaydıyla beyin göçüne dahil ediliyor. Buna göre 2018-2023 döneminin en az dört yılının yurt dışında geçirilmesi gibi bir şart ortaya çıkıyor." diye yazdı.

"Bu hesaplama yöntemine göre bugün için 2017’den sonraki dönemde mezun olanlarla ilgili beyin göçünü hiç görmüyoruz. Bir üniversiteli düşünün; 2018 ve sonraki yıllarda mezun olmuş ve çoktan yurt dışına gitmiş, yıllardır da orada ama bu üniversiteli beyin göçü içinde yer almıyor. Bir başka örnek... Üniversiteden 2008-2017 döneminde mezun olan (yani 2023 için gerekli dönemde) biri 2022’de yurt dışına gitmiş olsa ve iki yıldır yurt dışında bulunsa, 2018-2022 dönemi için şart olan üç yıllık süreyi tamamlamadığı için beyin göçü istatistiklerinde gösterilmiyor." ifadelerini kullanan Aktaş, şunları kaydetti:

"NE KADAR HEKİMİN YURT DIŞINA GİTTİĞİNİ GÖRMÜYORUZ"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılında doktorlar için “Giderlerse gitsinler” demişti. Çünkü o dönemde başta doktorlar olmak üzere sağlık personeli yoğun bir şekilde yurt dışına gitmek istiyordu. Ama biraz önce aktardığım hesaplama yönteminden dolayı 2022 ve sonrasında ne kadar hekimin yurt dışına gittiğini en azından bu istatistikte görmüyoruz.

Zaten TÜİK’in beyin göçü istatistiklerine göre tıp fakültesi mezunlarındaki beyin göçü oranı 2021 için yüzde 1.2, 2022 ve 2023 için yüzde 1.3 düzeyinde. Bu yılların en sonuncusu olan 2023 verilerinin 2017 ve önceki yıllar mezunları kapsadığını bir kez daha hatırlatmak isterim.

Bu veriler bile söz konusu beyin göçü istatistiklerinin son yıllardaki hareketi yansıtmaktan çok uzak kaldığını gösteriyor."

Kaynak: Ekonomim