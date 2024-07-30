Temmuz Ayı Ekonomik Güven Endeksi Belli Oldu

TÜİK verilerine göre, ekonomik güven endeksi Temmuz ayında yüzde 1,5 azalarak 94,4 oldu. Böylelikle endeks Ağustos 2023'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

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Temmuz Ayı Ekonomik Güven Endeksi Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre ekonomik güven endeksi Haziran ayında 95,8 iken, Temmuz ayında yüzde 1,5 oranında azalarak 94,4 değerini aldı. Böylelikle endeks Ağustos 2023'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Bir önceki aya göre Temmuz ayında tüketici güven endeksi yüzde 3,1 oranında azalarak 75,9 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,8 oranında azalarak 98,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında azalarak 114,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında azalarak 107,1 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında azalarak 87,1 değerini aldı.

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Kaynak: Ajanslar

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