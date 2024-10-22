TÜİK Personel Alımına Çıktı: Şartlar ve Detaylar Açıklandı

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Ağ ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı ile Yazılım Daire Başkanlığı bünyesinde tam zamanlı istihdam edilmek üzere bilişim personeli alınacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular, e-Devlet üzerinden TÜİK-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı'nın "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek. Başvuru süreci bugünden itibaren başlamış olup, 4 Kasım saat 18.00'de sona erecek.

15 KASIM'DA İLAN EDİLECEK

Adaylar sadece bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek ve şahsen, posta ya da diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Sınava katılacak adayların listesi, 15 Kasım’da TÜİK'in resmi internet sitesinde ilan edilecek.

SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLEBİLİR?

Sınav sonuçları ise hem TÜİK'in internet sitesinden hem de Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını ayrıca Kariyer Kapısı platformunun Sınavlarım/Mülakatlarım menüsünden takip edebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi