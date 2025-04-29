TÜİK Açıkladı! Gerçek İşsizlik Arttı, Genç İşsizler Ordusu Büyüyor

TÜİK verilerine göre, işsizlik oranı mart ayında 0,3 puan azalarak yüzde 7,9 seviyesinde gerçekleşti. Martta gerçek işsizlik oranını gösteren atıl işgücü oranı 0,3 puan artarak yüzde 28,8’e ulaşırken, genç nüfusta işsizlik oranı 0,1 puanlık yükselişle yüzde 15,1 oldu.

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TÜİK Açıkladı! Gerçek İşsizlik Arttı, Genç İşsizler Ordusu Büyüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, Türkiye genelinde 15 ve üzeri yaş grubundaki işsiz sayısı, bir önceki aya göre 65 bin kişi azalarak 2 milyon 807 bin kişiye düştü.

İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık düşüşle yüzde 7,9’a geriledi. Bu oran, Ocak 2005’ten itibaren veri setinin yeniden hesaplandığı dönemden bu yana en düşük seviye olarak kaydedildi ve işsizlik oranı son 20 yılda ilk kez yüzde 8'in altına indi.

GERÇEK İŞSİZLİK ARTTI

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan ve gerçek işsizlik oranını gösteren atıl işgücü oranı ise 2025 yılı mart ayında bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 28,8 oldu.

Cinsiyet bazında işsizlik oranları incelendiğinde, erkeklerde yüzde 6,5, kadınlarda ise yüzde 10,6 olarak tahmin edildi. Kadınlardaki işsizlik oranının erkeklere kıyasla daha yüksek olması dikkat çekti.

GENÇ İŞSİZLER ORDUSU...

Genç nüfusta ise işsizlik oranı artış gösterdi. 15-24 yaş grubunu kapsayan gençlerde işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan yükselerek yüzde 15,1’e ulaştı. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11, kadınlarda ise yüzde 22,6 olarak hesaplandı. Özellikle genç kadınlarda işsizlik oranının yüksek seyretmesi, istihdam politikalarında daha etkin adımlar atılması gerektiğini ortaya koydu.

TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyon yaptığını da duyurdu. Mart ayı verileri, iş gücü piyasasındaki genel iyileşmeye işaret etse de, genç işsizlikteki artış endişe yaratıyor.

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