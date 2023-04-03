TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 50

TÜİK'e göre mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2.29 artarken, yıllık bazda yüzde 50.51 oldu.

Beklenti yıllık enflasyonun yüzde 51.35, aylık enflasyonun ise yüzde 2.86 oranında gelmesi yönündeydi.

Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 55.18, aylık enflasyon ise yüzde 3.15 olarak açıklanmıştı.

Mart verisiyle beraber enflasyonda, son 5 ayda da düşüş kaydedilmiş olundu.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 51,57'ydi. Bu beklenti ise, Mart verisi açıklanmadan önce yüzde 49,56 olarak güncellenmişti.