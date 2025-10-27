TÜİK, İşsizlik Rakamlarını Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, eylülde bir önceki aya kıyasla 12 bin artışla 3 milyon 75 bin kişi olarak belirlendi. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,4, kadınlarda yüzde 11,1 olarak tahmin edildi.

GENÇ İŞSİZLİK

Söz konusu ayda, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 14,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,4, kadınlarda yüzde 21,4 olarak hesaplandı.

İSTİHDAM ORANI AZALDI

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, eylülde bir önceki aya kıyasla 200 bin kişi azalarak 32 milyon 491 bine indi. İstihdam oranı 0,3 puan azalışla yüzde 48,9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,3 iken kadınlarda yüzde 31,8 olarak kayıtlara geçti.

GERÇEK İŞSİZLİK

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, eylülde aylık bazda 1,2 puan azalarak yüzde 28,6'ya düştü. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 20,5 olarak tahmin edildi.

