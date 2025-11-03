TÜİK Ekim Ayı Enflasyonunu Açıkladı

TÜİK, ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre ekimde enflasyon aylık bazda yüzde 2.55 yıllık 32,87 olarak gerçekleşti.

Son Güncelleme:
TÜİK Ekim Ayı Enflasyonunu Açıkladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,55, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 32,87 oranında arttı. On iki aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 37,15 olarak kaydedildi.

GIDA FİYATLARI YILLIK BAZDA YÜZDE 34,87 ARTTI

TÜFE’de en yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubundan gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık yüzde 34,87, ulaştırmada yüzde 27,33, konutta ise yüzde 50,96 artış yaşandı.
Yıllık değişime katkılar ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 8,44, ulaştırmada yüzde 4,34, konutta yüzde 7,75 olarak belirlendi.

AYLIK ARTIŞTA DA GIDA GRUBU ÖNE ÇIKTI

Ekim ayında en yüksek aylık artış yine gıda grubunda görüldü. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,41, ulaştırmada yüzde 1,07, konutta yüzde 2,66 oranında artış gerçekleşti.
Aylık değişime etkiler sırasıyla yüzde 0,83, yüzde 0,16 ve yüzde 0,45 oldu.

143 BAŞLIKTAN 118’İNDE ARTIŞ KAYDEDİLDİ

Ekim 2025 itibarıyla endekste yer alan 143 temel harcama başlığından 118’inde artış, 7’sinde değişim olmazken, 18’inde düşüş yaşandı. Bu durum, fiyat artışlarının genel harcama gruplarında yaygınlaştığını gösterdi.

ENERJİ VE GIDA HARİÇ TÜFE YÜZDE 32,52 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içecekler, tütün ve altın hariç tutularak hesaplanan özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,43, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 32,52 oranında yükseldi.

Yılbaşından bu yana (Aralık 2024’e göre) artış yüzde 29,00, on iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 36,72 olarak gerçekleşti.

ARTIŞ EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR

TÜFE verileri, gıda ve konut harcamalarının fiyat artışlarında belirleyici olmaya devam ettiğini gösterdi. Ekim ayında da genel endekste yukarı yönlü eğilim sürerken, temel mal ve hizmet gruplarındaki artışlar yıl sonuna doğru fiyat baskısının sürdüğüne işaret etti.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Enflasyon TÜİK
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ENAG Ekim Ayı Enflasyonunu Açıkladı ENAG Ekim Ayı Enflasyonunu Açıkladı
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
SGK Başuzmanı İsa Karakaş Duyurdu! Yüksek Maaşlı Emeklilik Geliyor! Sistem Değişiyor SGK Başuzmanı İsa Karakaş Duyurdu! Yüksek Maaşlı Emeklilik Geliyor! Sistem Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
SSK, BAĞ-KUR, Memur ve Memur Emeklisi İçin 4 Aylık Enflasyon Farkı Belli Oldu! İşte Yeni Zamlı Maaş Tablosu SSK, BAĞ-KUR, Memur ve Memur Emeklisi İçin 4 Aylık Enflasyon Farkı Belli Oldu
TÜİK Ekim Ayı Enflasyonunu Açıkladı TÜİK Ekim Ayı Enflasyonunu Açıkladı
Kahvehane Basıp 2 Kişiyi Öldürmüş, 2 Kişiyi Yaralamıştı! Eski Polisten Şok İfade Kahvehane Basıp 2 Kişiyi Öldürmüş, 2 Kişiyi Yaralamıştı! Eski Polisten Şok İfade
Altın Fiyatlarında Şok Dalgalanma! Çin’in Vergi Hamlesi Piyasayı Sarstı Altın Fiyatlarında Şok Dalgalanma! Çin’in Vergi Hamlesi Piyasayı Sarstı
Kirada Ekim Ayı Tavan Zam Oranı Belli Oldu! Bu Ay Kiraya Ne Kadar Zam Yapılacak? Kirada Ekim Ayı Tavan Zam Oranı Belli Oldu