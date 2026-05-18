TÜİK Duyurdu, Yılın İlk Çeyreğinde İşsizlik Rakamlarında Artış

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı birinci çeyrek işgücü istatistiklerini yayımladı.

DAR TANIMLI İŞSİZLİKTE 0,1'LİK DÜŞÜŞ

Dar tanımlı işsizlik oranı yılın ilk çeyreğinde 0,1 puan azalarak yüzde 8,2 oldu.

15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 bine geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda yüzde 11,1 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAMDA AZALIŞ KAYDEDİLDİ

İstihdam tarafında ilk çeyrekte düşüş yaşandı. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı bir önceki çeyreğe göre 301 bin kişi azalarak 32 milyon 221 bine indi. İstihdam oranı 0,5 puanlık düşüşle yüzde 48,3’e geriledi. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7, kadınlarda ise yüzde 31,3 oldu.

İşgücüne katılma oranı da geriledi. İşgücü, 2026’nın ilk çeyreğinde 353 bin kişi azalarak 35 milyon 116 bin kişi oldu. İşgücüne katılma oranı 0,7 puan düşüşle yüzde 52,6’ya indi. Erkeklerde işgücüne katılma oranı yüzde 70,5, kadınlarda yüzde 35,2 olarak kaydedildi.

GENÇ İŞSİZLİĞİ YÜZDE 15,2

Genç nüfusta işsizlik oranı ise değişmedi. 15-24 yaş grubunda işsizlik oranı yüzde 15,2 seviyesinde kaldı. Genç erkeklerde işsizlik yüzde 12,6, genç kadınlarda yüzde 20,4 olarak hesaplandı.

Sektörel dağılıma bakıldığında istihdamın yüzde 59,3’ü hizmet sektöründe yer aldı. İlk çeyrekte istihdam tarımda 44 bin, sanayide 20 bin, inşaatta 48 bin, hizmetlerde ise 189 bin kişi azaldı.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİKTE SERT YÜKSELİŞ

Geniş tanımlı işsizlik olarak da bilinen atıl işgücü oranı, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,6 puan artarak yüzde 30,4’e yükseldi.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK NEDİR?

Geniş tanımlı işsizlik olarak da tanımlanan 'atıl işgücü oranı', zamana bağlı eksik istihdam (yarı zamanlı çalışıp tam zamanlı çalışmak isteyenler), potansiyel işgücü (aktif iş aramayan ancak çalışmak isteyenler) ve işsizlerden oluşuyor.

Kaynak: Haber Merkezi