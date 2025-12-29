TÜİK Açıkladı: Türkiye'nin En Pahalı ve En Ucuz Şehirleri Belli Oldu! Zirvedeki İle Kimse Şaşırmadı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin Bölgesel Satın Alma Gücü Paritesi (BSGP) verilerini yayımladı. Çalışmaya göre, Türkiye’de fiyat düzeyi en yüksek il İstanbul olurken, en düşük fiyat seviyesine sahip bölge Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’i kapsayan TRC3 bölgesi olarak belirlendi. Konut ve ulaştırmada İstanbul açık ara ilk sırada yer aldı.

EN PAHALI VE EN UCUZ BÖLGELER NETLEŞTİ

BSGP verileri iller arasındaki fiyat farklılıklarını ortaya koydu. Endeks değeri 100’ün üzerinde olan bölgeler Türkiye ortalamasına göre pahalı, 100’ün altında kalan bölgeler ise daha ucuz olarak kabul edildi. Buna göre İstanbul’un fiyat düzeyi endeksi 112,6 olurken, TRC3 bölgesi 91,5 ile listenin sonunda yer aldı. Bu sonuç İstanbul’un Türkiye ortalamasına kıyasla yüzde 12,6 daha pahalı, TRC3’ün ise yüzde 8,5 daha ucuz olduğunu ortaya koydu.

KONUT VE ULAŞTIRMADA İSTANBUL ZİRVEDE

Konut harcamalarında fiyat düzeyi endeksi 147,3 ile İstanbul’da en yüksek seviyeye ulaştı. Bu grupta en düşük endeks değeri ise 73,8 ile Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan’ı kapsayan TRA2 bölgesinde kaydedildi.

Ulaştırma harcamalarında da tablo değişmedi. En yüksek endeks 103,8 ile yine İstanbul’da görülürken, en düşük değer 95,2 ile TRC3 bölgesinde tespit edildi.

GIDADA BALIKESİR–ÇANAKKALE İLK SIRADA

Gıda ve alkolsüz içeceklerde en pahalı bölge Balıkesir–Çanakkale oldu. Bu grupta fiyat düzeyi endeksi 106,0 olarak açıklandı. Aynı grupta en düşük fiyat seviyesi yeniden TRC3 bölgesinde 95,1 olarak hesaplandı.

Giyim ve ayakkabı grubunda da tablo benzer şekilde şekillendi. En yüksek endeks 108,4 ile Balıkesir–Çanakkale’de ölçülürken, en düşük değer 87,1 ile TRA2 bölgesinde belirlendi.

LOKANTA VE OTELLERDE EN PAHALI ŞEHİR İZMİR

Lokanta ve otel harcamalarında fiyat düzeyi endeksi 113,8 ile İzmir’de zirveye çıktı. Bu alanda en ucuz bölge ise 88,5 ile Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan’ı kapsayan TRA2 bölgesi oldu.

EĞLENCE VE KÜLTÜR HARCAMALARINDA KOCAELİ ÖNE ÇIKTI

Eğlence ve kültür harcamalarında en pahalı bölge Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova’yı kapsayan TR42 bölgesi olarak kaydedildi. Burada fiyat düzeyi endeksi 105,0 olarak hesaplandı. En düşük seviye ise 93,4 ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye’nin bulunduğu TR63 bölgesinde görüldü.

Kaynak: Haber Merkezi