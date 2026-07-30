TÜİK Açıkladı! Tablo Değişmedi, Ekonomiye Güven Yine Sınıra Takıldı

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Ekonomik güven endeksi temmuz ayında sınırlı yükseliş kaydetmesine rağmen kritik 100 puan eşiğinin altında kalmayı sürdürdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, haziran ayında 98,9 seviyesinde bulunan endeks, temmuzda aylık bazda yüzde 0,9 artış göstererek 99,8'e yükseldi.

SANAYİ ALARM VERİYOR

Veriler, tüketici cephesinde güvenin güçlendiğini ortaya koydu. Tüketici güven endeksi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,2 artışla 89,8'e çıktı. Buna karşın üretim tarafında zayıflama dikkat çekti. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,8 gerileyerek 101,2 seviyesine indi.

İNŞAATTA YÜKSELİŞ

Sektörel güven endekslerinde ise farklı bir görünüm oluştu. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,4 artışla 112'ye yükselirken, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,6 düşüşle 111'e geriledi. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,6 artarak 83,5 olarak hesaplandı.

TABLO DEĞİŞMEDİ

Son beş yıllık verilere bakıldığında ekonomik güven endeksinin 2026 yılı boyunca dalgalı bir seyir izlediği görülüyor. Şubat ayında 100,7 ile kritik eşiğin üzerine çıkan endeks, mart ve nisan aylarında yeniden gerilemişti. Temmuz ayındaki yükselişe rağmen endeks 99,8 ile 100 puanın altında kalarak ekonomide temkinli görünümün devam ettiğine işaret etti.

Kaynak: AA