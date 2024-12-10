TÜBİTAK Personel Alımına Çıktı: Kadro Detayları Açıklandı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Resmî Gazete’de yayımlanan ilanı kapsamında personel alımını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), farklı pozisyonlarda istihdam edilmek üzere toplamda 42 personel alımı yapacak. Alıma ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.
HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?
TÜBİTAK’ın açıklamasına göre;
24 kişi, uzman, uzman yardımcısı, avukat ve AR-GE destek teknisyeni pozisyonlarında görevlendirilecek.
18 kişi ise yönetici asistanı, memur, aşçı, garson ve usta kadrolarında istihdam edilecek.
BAŞVURU KOŞULLARI VE SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Alımla ilgili detaylı bilgiler, TÜBİTAK’ın resmi internet sitesinden paylaşılacak. Ayrıca, başvuru şartları ve sürece dair bilgiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sayfalarından da duyurulacak.
TÜBİTAK, nitelikli kadrolarla bilimsel ve teknolojik çalışmalara katkı sağlama hedefi doğrultusunda personel alımlarını gerçekleştirecek. Başvuru süreci ve detaylar için başvuracakların süreci ilgili kaynaklardan takip etmesi gerektiği bildirildi.