TÜBİTAK Personel Alımına Çıktı: Kadro Detayları Açıklandı

BAŞVURU KOŞULLARI VE SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Alımla ilgili detaylı bilgiler, TÜBİTAK’ın resmi internet sitesinden paylaşılacak. Ayrıca, başvuru şartları ve sürece dair bilgiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sayfalarından da duyurulacak.

TÜBİTAK, nitelikli kadrolarla bilimsel ve teknolojik çalışmalara katkı sağlama hedefi doğrultusunda personel alımlarını gerçekleştirecek. Başvuru süreci ve detaylar için başvuracakların süreci ilgili kaynaklardan takip etmesi gerektiği bildirildi.