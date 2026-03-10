Trump'ın İran Savaşı Erken Bitebilir Çıkışı Piyasaları Rahatlattı: Petrolde Düşüş Altında Yükseliş

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş piyasaları etkilemeyi sürdürüyor. Dün petrol fiyatları yükselip altın fiyatları düşerken yeni günde yaşanan gelişmelerle beraber petrol fiyatlarında sert düşüş, altın fiyatlarında ise yeniden yükseliş gözlemlendi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'daki savaşın yakında sona erebileceğine dair mesajları dolar ve petrol fiyatlarını düşürdü.

Bu gelişmeyle altın tekrar yükselişe geçti.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın gün içinde en yüksek 7350 TL, en düşük 7253 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 09:22 itibarıyla 7335 TL seviyesinde seyrediyor.

PETROL FİYATLARINDA ANİ GERİLEME

Petrol 4 yıl sonra ilk kez 120 dolara yaklaşırken bu seviyelere en son Rusya-Ukrayna savaşının başlarında çıkılmıştı. Dünyada enflasyon endişeleri yaşanırken piyasalarda da sert kayıplar olmuştu. Son olarak petrolde yaşanan ani yükseliş hızla gerilerken, güç kaybetmiş olan altın ve gümüş de yeni güne değer kazanarak başlangıç yaptı.

TRUMP’IN ÇIKIŞI PİYASALARI RAHATLATTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'daki savaşın yakında sona erebileceğine yönelik mesajlarının ardından petrol fiyatları düşerken söz konusu gerileme küresel petrol arzına yönelik kesinti endişelerini hafifletti. Altın fiyatları dün, yükselen enerji maliyetlerinin enflasyon endişelerini artırması ve ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimine yönelik ihtimalini zayıflatmasıyla gerilemişti. Altın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu’daki savaşın yakında sona erebileceğini işaret etmesinin ardından yükselirken söz konusu açıklamalar dolar ve petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu.

Kaynak: Haber Merkezi