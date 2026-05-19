Trump 'Erteledim' Dedi, Petrol Fiyatları Çakıldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri müdahaleyi ertelemesi ve Hazine Bakanı Bessent’ın Rus petrolüne yönelik muafiyet kararı, küresel enerji piyasalarında tansiyonu düşürdü. Brent petrol yüzde 1,6 değer kaybıyla 110 dolar sınırına geriledi.

Küresel petrol piyasalarında jeopolitik risklerin zayıflamasıyla birlikte fiyatlar aşağı yönlü hız kazandı. Dün uluslararası vadeli piyasalarda 112,72 dolara kadar tırmanan Brent petrolün varil fiyatı, kritik kararların ardından bugün saat 09.35 itibarıyla yüzde 1,6 azalarak 110,33 dolara çekildi.

Aynı dakikalarda ABD hafif petrolü Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 103,59 dolardan alıcı buldu.

ORTA DOĞU'DA 'ERTELEME' NEFES ALDIRDI

Piyasalardaki düşüş dalgasını tetikleyen ilk önemli gelişme, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu’daki askeri planlarını askıya alması oldu. Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Suudi Arabistan, BAE ve Katar liderlerinin kendisini aradığını ve İran ile yürütülen müzakerelerde anlaşmaya çok yaklaşıldığını bildirdiklerini aktardı.

Trump, "İran’a yönelik yeni saldırı planını bir süreliğine erteledim. Umarım bu sonsuza kadar sürer ama muhtemelen sadece bir süreliğine" diyerek piyasalara kritik bir nefes aldırdı.

RUS PETROLÜ HAMLESİ

Fiyatları aşağı çeken ikinci hamle ise ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’tan geldi. Bakan Bessent, İran gerilimi ve savaş riski nedeniyle enerji tedarikinde büyük sıkıntı yaşayan ülkelere yönelik stratejik bir adım attıklarını duyurdu. Rus petrolü alımına imkan tanıyan yaptırım muafiyetinin 30 gün süreyle uzatıldığını açıklayan Bessent, bu karar sayesinde tankerlerde bekleyen Rus enerji ürünlerinin piyasaya yasal yollardan arz edilebileceğini belirtti.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Bessent, "Bu uzatma piyasalara ilave esneklik sağlayacak. Genel lisans kararı, fiziki ham petrol piyasasının istikrara kavuşmasına yardımcı olurken petrolün enerji açısından en kırılgan ülkelere ulaşmasının önünü açacak" ifadelerini kullandı.

KRİTİK SEVİYELER NELER?

Analistler, petrol fiyatlarında yaşanan bu geri çekilmenin ardından piyasanın teknik seviyeleri yakından izleyeceğini belirtiyor. Brent petrolde yukarı yönlü hareketlerde 111,49 dolar seviyesi güçlü bir direnç noktası olarak öne çıkarken, aşağı yönlü baskının sürmesi durumunda 109,26 dolar seviyesinin kritik bir destek bölgesi olarak görev yapması bekleniyor.

Kaynak: AA

