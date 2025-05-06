Türkiye’de Herkesin Kullandığı Uygulama Satıldı! Tarihi Anlaşma: Teslimat Devi Türkiye Pazarına Girdi
Trendyol Grubu, Uber Technologies, Inc. ile Trendyol GO'nun çoğunluk hisselerinin devri için anlaşmaya varıldığını açıkladı. Devir süreci resmi kurumların onayının ardından önümüzdeki aylarda tamamlanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’nin önde gelen e-ticaret şirketlerinden Trendyol, hızlı teslimat platformu Trendyol Go’nun çoğunluk hissesinin Uber Technologies, Inc. tarafından satın alınması için anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşmanın tamamlanabilmesi için resmi onay sürecinin ardından devir işlemlerinin önümüzdeki aylarda sonuçlanması bekleniyor.
"YENİ YAPISIYLA GÜÇLENEREK DEVAM EDECEK"
Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, konuyla ilgili olarak "Global e-ticaret arenasında yer alan bir oyuncu olarak müşterimize kusursuz bir e-ticaret deneyimi sunmak, esnafımızın, üreticilerimizin işlerini büyütmesine destek olmak ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak için çalışıyoruz. Trendyol GO’nun yeni yapısıyla yoluna güçlenerek devam edeceğine yürekten inanıyoruz" dedi.
"FARKLI BÜYÜME FIRSATLARINI DEĞERLENDİRECEĞİZ"
Çetin ayrıca "Bu anlaşma, Türk teknoloji ve e-ticaret sektörleri ile Türkiye ekonomisinin gücünün bir göstergesidir. Trendyol Grubu olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemize yatırım yapmaya devam ederken, gelecekte oluşabilecek farklı büyüme fırsatlarını değerlendirmeyi sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.
"ANLAŞMA TÜRKİYE'YE DUYDUĞUMUZ BAĞLILIĞIN GÖSTERGESİ"
Uber CEO’su Dara Khosrowshahi, ise açıklamasında "Uber ve Trendyol GO’nun bir araya gelmesi ile tüketiciler, kuryeler, özellikle küçük ölçekli ve aile işletmeleri başta olmak üzere restoran ve marketler için Türkiye'de teslimat sektörünü daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bu anlaşma, Türkiye’ye duyduğumuz uzun vadeli bağlılığın bir göstergesidir. Trendyol GO ekibinin bugüne kadar ortaya koyduğu başarıdan son derece etkilendik ve bu büyüme ivmesini Türkiye genelinde sürdürecek olmaktan büyük heyecan duyuyoruz" dedi.
Trendyol Go, Türkiye genelinde 19 bin aktif kurye ağı ve 90 bini aşkın market ile restoranı bir araya getiriyor. Platform, son dönemde büyümesini hızlandırarak online sipariş ve teslimat alanında önemli bir oyuncu haline geldi.