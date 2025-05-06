Türkiye’de Herkesin Kullandığı Uygulama Satıldı! Tarihi Anlaşma: Teslimat Devi Türkiye Pazarına Girdi

"ANLAŞMA TÜRKİYE'YE DUYDUĞUMUZ BAĞLILIĞIN GÖSTERGESİ"

Uber CEO’su Dara Khosrowshahi, ise açıklamasında "Uber ve Trendyol GO’nun bir araya gelmesi ile tüketiciler, kuryeler, özellikle küçük ölçekli ve aile işletmeleri başta olmak üzere restoran ve marketler için Türkiye'de teslimat sektörünü daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bu anlaşma, Türkiye’ye duyduğumuz uzun vadeli bağlılığın bir göstergesidir. Trendyol GO ekibinin bugüne kadar ortaya koyduğu başarıdan son derece etkilendik ve bu büyüme ivmesini Türkiye genelinde sürdürecek olmaktan büyük heyecan duyuyoruz" dedi.

Trendyol Go, Türkiye genelinde 19 bin aktif kurye ağı ve 90 bini aşkın market ile restoranı bir araya getiriyor. Platform, son dönemde büyümesini hızlandırarak online sipariş ve teslimat alanında önemli bir oyuncu haline geldi.