Trafikte Yeni Dönem: Bu İşareti Bilmeyen Yandı! Büyük Para Cezası Var
Trafik kurallarında yeni bir döneme giriliyor. Geçtiğimiz dönem güncellenen trafik levhalarına bir yenisi daha eklendi. Bu işarete uymayana büyük para cezası kesilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Trafik kuralları, modern ihtiyaçlara göre yeniden güncellenmeye devam ediyor. Fransa, İsviçre ve Almanya gibi ülkeler, çevreye duyarlı ulaşım sistemlerini teşvik etmek amacıyla yeni düzenlemelere imza atıyor.
‘BEYAZ ELMAS’ İŞARETİ
Fransa’da otoyollarda yeni bir trafik işareti dikkat çekiyor. Yeni tabelada, mavi zemin üzerine beyaz elmas simgesi yer alıyor. Bu işaret, yalnızca belirli türde araçların bu yolları kullanabileceğini ifade ediyor. Lyon, Grenoble, Strazburg, Rennes ve Nantes gibi şehirlerde uygulanmaya başlanan bu düzenlemeye göre:
-Toplu taşıma araçları,
-Taksiler,
-Düşük emisyonlu araçlar,
-En az iki yolcunun bulunduğu araçlar bu şeritlerden faydalanabilecek.
135 EURO PARA CEZASI KESİLECEK
Kurala uymayan ve işaretin bulunduğu yolu ihlal eden sürücülere 135 Euro para cezası uygulanacak.
Avrupa’daki diğer ülkelerde de trafikle ilgili dikkat çekici yenilikler hayata geçiriliyor. Avrupa ülkelerindeki yeni sistemler şu şekilde:
İsviçre: Otoyol vinyetlerinin fiyatı 100 Euro’yu geçti. Ayrıca, vinyetlerin rengi de değiştirildi.
Almanya: Dizel ya da yüksek emisyon salan araçların belirli yolları kullanması yasaklandı. Bu karar, Almanya'nın karbon salınımını azaltma hedefi doğrultusunda alındı.