Trafikte Yeni Dönem: Bu İşareti Bilmeyen Yandı! Büyük Para Cezası Var

‘BEYAZ ELMAS’ İŞARETİ

Fransa’da otoyollarda yeni bir trafik işareti dikkat çekiyor. Yeni tabelada, mavi zemin üzerine beyaz elmas simgesi yer alıyor. Bu işaret, yalnızca belirli türde araçların bu yolları kullanabileceğini ifade ediyor. Lyon, Grenoble, Strazburg, Rennes ve Nantes gibi şehirlerde uygulanmaya başlanan bu düzenlemeye göre:

-Toplu taşıma araçları,

-Taksiler,

-Düşük emisyonlu araçlar,

-En az iki yolcunun bulunduğu araçlar bu şeritlerden faydalanabilecek.