Trafikte Para Cezası Yiyenler Dikkat! Tümü İptal Edildi, Mahkeme Son Noktayı Koydu
Afyonkarahisar'da bir sürücüye hız sınırını aştığı gerekçesiyle kesilen 1.506 liralık radar cezası mahkeme kararıyla iptal edildi. Mahkeme, hız ölçüm cihazlarının hata payı olabileceği gerekçesiyle sürücüyü haklı buldu ve cezanın yanı sıra ödenen miktarın da iadesine karar verdi.
Kaynak: DHA
İzmir'de yaşayan Sabahattin Şen, 121 kilometre olan hız sınırını 123 kilometreyle aştığı gerekçesiyle radar cezası aldı. Şen, avukatı Mehmet Harun Elçi aracılığıyla Çay Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulundu. Yapılan başvuru sonucunda mahkeme, hız ölçüm cihazlarının çevresel faktörlerden etkilenebileceği ve 1-2 kilometre hata payına sahip olabileceğini belirterek cezayı iptal etti. Karar, 28 Aralık tarihinde tebliğ edildi.
GEREKÇE ÖLÇÜM SİSTEMLERİNİN HATA PAYI
Mahkeme kararında, Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı'nın "Karayollarında Hız" adlı kitabına atıfta bulunularak radar ve lazer tabanlı hız ölçüm sistemlerinin çevresel faktörlerden etkilenerek 1-2 kilometre hata payıyla ölçüm yapabildiği vurgulandı. Ayrıca, Yargıtay 19. Ceza Dairesi'nin benzer durumlarda hakimin takdir hakkı kullanabileceğine dair kararına dikkat çekildi.
Mahkeme gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:
"Radar ve lazer tabanlı hız ölçüm sistemlerinin çevresel faktörlerden etkilenerek hata payı oluşturabileceği ve hız ölçümlerinde 1-2 kilometrelik hata payı bulunma olasılığının yüksek olduğu, bu durumun Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yayınında da açıkça belirtildiği tespit edilmiştir. Bu bağlamda, düzenlenen trafik idari para cezası tutanağının hukuka aykırı olduğuna karar verilmiştir."
15 GÜN İÇİNDE İTİRAZ HAKKI
Avukat Mehmet Harun Elçi, kararın emsal niteliğinde olduğunu belirterek hız yaptığını düşünmeyen sürücülerin 15 gün içinde Sulh Ceza Hakimlikleri'ne itiraz edebileceğini söyledi. Elçi, müvekkilinin yatırdığı cezanın iade edildiğini ve bu kararın benzer durumdaki sürücülere rehberlik edebileceğini ifade etti.