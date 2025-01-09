Trafikte Para Cezası Yiyenler Dikkat! Tümü İptal Edildi, Mahkeme Son Noktayı Koydu

Mahkeme gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Radar ve lazer tabanlı hız ölçüm sistemlerinin çevresel faktörlerden etkilenerek hata payı oluşturabileceği ve hız ölçümlerinde 1-2 kilometrelik hata payı bulunma olasılığının yüksek olduğu, bu durumun Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yayınında da açıkça belirtildiği tespit edilmiştir. Bu bağlamda, düzenlenen trafik idari para cezası tutanağının hukuka aykırı olduğuna karar verilmiştir."