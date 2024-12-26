Trafikte En İlginç Yasak Ortaya Çıktı: Bu Kadarına da Pes! Arabayı Böyle Kullanmak Kesinlikle Yasak

NEDEN GÖMLEK ZORUNLULUĞU VAR?

Taylandlılar için giyim, saygının bir göstergesi. Gömleksiz araç kullanmak, topluma karşı saygısızlık olarak algılanıyor.

Gömlek gibi bir üst giyim, küçük kazalarda sürücüyü koruyabilir. Özellikle motosiklet sürücüleri için bu durum daha da önemli.

Tayland, dünyanın dört bir yanından turist çeken bir ülke. Bu nedenle, turistlerin de yerel kurallara uymaları ve ülkenin kültürel değerlerine saygı göstermeleri bekleniyor.