Trafikte Bunu Yapmadan Önce 2 Kez Düşünün: Rekor Ceza Alıp, Trafikten Men Edileceksiniz!

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, sosyal medyada "yüksek sesle müzik açan şahıs sert tepki ile karşılaştı" başlıklı bir paylaşımı incelemeye aldı.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Yapılan araştırma sonucunda kimliği tespit edilen sürücüye, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanarak 14 bin 594 lira para cezası uygulandı. Ayrıca, 100 ceza puanını doldurduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu ve aracı trafikten men edildi.