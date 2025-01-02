Trafikte Bunu Yapmadan Önce 2 Kez Düşünün: Rekor Ceza Alıp, Trafikten Men Edileceksiniz!
Kayseri’de park halindeki aracında yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye emniyet ekipleri tarafından 14 bin 594 lira ceza kesildi.
Kaynak: Haber Merkezi
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, sosyal medyada "yüksek sesle müzik açan şahıs sert tepki ile karşılaştı" başlıklı bir paylaşımı incelemeye aldı.
TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Yapılan araştırma sonucunda kimliği tespit edilen sürücüye, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanarak 14 bin 594 lira para cezası uygulandı. Ayrıca, 100 ceza puanını doldurduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu ve aracı trafikten men edildi.
2025 YILI CEZALARDA REKOR ARTIŞ
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen yüzde 43,93’lük yeniden değerleme oranı, 2025 yılı trafik cezalarına yansıdı. İşte 2025 yılı itibarıyla uygulanacak güncel trafik ceza tutarları:
ÇAKAR KULLANIMINA 276 BİN LİRA CEZA
Yetkisi olmadığı halde araçlarına "çakar" olarak bilinen ışıklı veya sesli uyarı cihazlarını takanlara ağır cezalar uygulanacak. Çakar kullanımında ilk ihlale 138 bin 172 lira, 1 yıl içerisinde tekrar ihlal edildiği takdirde 276 bin 345 lira ceza kesilecek.
EMNİYET ŞERİDİ VE ENGELLİ ALANI İHLALLERİ
Emniyet Şeridi İhlali: 9 bin 267 lira.
Engelli Alanı İşgali: 1.986 lira.
Uyuşturucu etkisiyle araç kullanma: 47 bin 842 lira ceza ve ehliyete 5 yıl el koyma.
Test yapmayı reddetme: 26 bin 557 lira.
DİĞER TRAFİK İHLALLERİ
Ters Yönde Araç Kullanma: 9 bin 267 lira.
Drift veya Spin Atma: 46 bin 392 lira.
Kış Lastiği Kuralına Uymama: 5 bin 856 lira.