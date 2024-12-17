Trafikte Bunu Yapanın Başı Ağrıyacak: Hem Ehliyetinizden Olabilir Hem de Rekor Ceza Ödeyebilirsiniz

REKOR PARA CEZASI KESİLDİ, EHLİYETİNE EL KONULDU

Alkolün etkisiyle trafiği tehlikeye atan N.Ö.D.’ye, 62 bin 262 TL idari para cezası kesilirken, sürücünün ehliyetine de el konuldu. Yetkililer, sürücülerin hem kendi hayatlarını hem de başkalarının güvenliğini tehlikeye atmaması için sıkı denetimlerin devam edeceğini vurguladı.