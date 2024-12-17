Trafikte Bunu Yapanın Başı Ağrıyacak: Hem Ehliyetinizden Olabilir Hem de Rekor Ceza Ödeyebilirsiniz
Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde trafiği tehlikeye atan bir sürücüye rekor para cezası uygulanarak ehliyetine el konuldu.
Kaynak: İHA
Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde alkollü şekilde drift yapan bir sürücüye 62 bin 262 TL idari para cezası uygulandı.
Olay, Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Şiran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün otomobiliyle drift yaptığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti.
ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Kısa sürede olay yerine ulaşan trafik ekipleri, drift yapan aracı durdurarak sürücüyü kontrol etti. Yapılan alkol muayenesinde sürücü N.Ö.D.’nin 1.85 promil alkollü olduğu tespit edildi.
REKOR PARA CEZASI KESİLDİ, EHLİYETİNE EL KONULDU
Alkolün etkisiyle trafiği tehlikeye atan N.Ö.D.’ye, 62 bin 262 TL idari para cezası kesilirken, sürücünün ehliyetine de el konuldu. Yetkililer, sürücülerin hem kendi hayatlarını hem de başkalarının güvenliğini tehlikeye atmaması için sıkı denetimlerin devam edeceğini vurguladı.