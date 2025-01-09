Trafikte Bunu Yapan Yandı! Tek Kalemde 46 Bin Lira Ödeyecekler

REKOR CEZA KESİLDİ, EHLİYETİ ALINDI

Drift yaparak çevreye rahatsızlık veren kişiye ekiplerce 46 bin 392 TL ceza kesildi ve sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu.

Şehrin merkezinde sürücünün gerçekleştirdiği drift ve rahatsızlığı tespit eden ekipler, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerince 46 bin 392 lira ceza uygulayarak ehliyetine 2 ay süreyle el koydu.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Bununla birlikte, sürücüye “trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek” suçuyla adli işlem başlatıldı.