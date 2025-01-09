Trafikte Bunu Yapan Yandı! Tek Kalemde 46 Bin Lira Ödeyecekler

Trafik kurallarına ilişkin yapılan yeni düzenlemeyle birlikte cezalar artırıldı. Milyonlarca sürücü, zamlı cezalarla karşılaşmaya başladı.

Kaynak: AA

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Trafikte Bunu Yapan Yandı! Tek Kalemde 46 Bin Lira Ödeyecekler - Resim: 1

Trafik cezaları düzenlemesinin ardından ilk ceza haberleri de gelmeye başladı. Son olarak, Kayseri’de drift yaparak çevreye rahatsızlık veren sürücüye ceza kesilerek ehliyetine 2 ay boyunca el konuldu.

Kayseri’de “Mimarsinan Mahallesi’nde gece yarısı drift” başlıklı videonun sosyal medya üzerinden yayımlanması sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri harekete geçti.

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Trafikte Bunu Yapan Yandı! Tek Kalemde 46 Bin Lira Ödeyecekler - Resim: 2

REKOR CEZA KESİLDİ, EHLİYETİ ALINDI

Drift yaparak çevreye rahatsızlık veren kişiye ekiplerce 46 bin 392 TL ceza kesildi ve sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu.

Şehrin merkezinde sürücünün gerçekleştirdiği drift ve rahatsızlığı tespit eden ekipler, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerince 46 bin 392 lira ceza uygulayarak ehliyetine 2 ay süreyle el koydu.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Bununla birlikte, sürücüye “trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek” suçuyla adli işlem başlatıldı.

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