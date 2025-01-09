Trafikte Bunu Yapan Yandı! Tek Kalemde 46 Bin Lira Ödeyecekler
Trafik kurallarına ilişkin yapılan yeni düzenlemeyle birlikte cezalar artırıldı. Milyonlarca sürücü, zamlı cezalarla karşılaşmaya başladı.
Kaynak: AA
Trafik cezaları düzenlemesinin ardından ilk ceza haberleri de gelmeye başladı. Son olarak, Kayseri’de drift yaparak çevreye rahatsızlık veren sürücüye ceza kesilerek ehliyetine 2 ay boyunca el konuldu.
Kayseri’de “Mimarsinan Mahallesi’nde gece yarısı drift” başlıklı videonun sosyal medya üzerinden yayımlanması sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri harekete geçti.
REKOR CEZA KESİLDİ, EHLİYETİ ALINDI
Drift yaparak çevreye rahatsızlık veren kişiye ekiplerce 46 bin 392 TL ceza kesildi ve sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu.
Şehrin merkezinde sürücünün gerçekleştirdiği drift ve rahatsızlığı tespit eden ekipler, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerince 46 bin 392 lira ceza uygulayarak ehliyetine 2 ay süreyle el koydu.
ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Bununla birlikte, sürücüye “trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek” suçuyla adli işlem başlatıldı.