Trafikte Bunu Yapan Yandı! 32 Bin Lira Para Cezası Var
Bütün araç sahiplerini ilgilendiriyor. Trafikte bunu yapanlar yandı tam 32 bin 233 lira para cezası kesilecek. İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Araç sahiplerinin güvenliği için uygulanan kış lastiği zorunluluğu, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte tekrar gündeme geldi. Uzmanlar, özellikle kış lastiği kullanmayan sürücüleri yüksek para cezaları konusunda uyarıyor. 2025 yılında zamlanacak trafik cezalarıyla birlikte sürücülerin daha dikkatli olması bekleniyor.
1 Aralık’ta başlayacak olan kış lastiği uygulamasına sayılı günler kala, sürücüler 1 Nisan’a kadar devam edecek olan bu zorunluluk için hazırlıklarına başladı. Kış lastiği takmayan sürücüler, ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilir.
Kış lastiği uygulaması her yıl düzenli olarak denetleniyor ve yeni düzenlemelerle genişletiliyor. Özellikle ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu artık yasal bir gereklilik haline getirildi. Kış mevsiminde artan gizli buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla bu önlemler alınmaya devam ediyor. Kanunlara göre, şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların Aralık ayından itibaren kış lastiği takması zorunlu hale gelecek.
2024 yılında yapılan zamlarla birlikte kış lastiği takmayan ticari araç sürücüleri 2.568 TL ceza ödemek zorunda kalacak. Trafik denetimlerinde, 1 Aralık ve 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmayan sürücülere cezalar uygulanacak.
İŞTE GÜNCEL CEZA RAKAMLARI
- Alkollü araç kullanma cezası (ilk sefer): 6.439 TL
- Plakasız araç kullanma cezası: 10.917 TL
- Çakar veya siren kullanma cezası: 6.439 TL
- Drift atma cezası: 32.233 TL
- Engelli park yerini ihlal etme cezası: 1.380 TL
- Ehliyetsiz araç kullanma cezası: 12.977 TL
- Emniyet kemeri takmama cezası: 690 TL
Kış aylarına girerken sürücülerin hem ceza yememek hem de güvenli bir sürüş sağlamak için kış lastiği takma zorunluluğunu ihmal etmemeleri önemle vurgulanıyor.