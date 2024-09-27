Trafikte Bunu Yapan Yandı! 32 Bin Lira Para Cezası Var

Kış lastiği uygulaması her yıl düzenli olarak denetleniyor ve yeni düzenlemelerle genişletiliyor. Özellikle ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu artık yasal bir gereklilik haline getirildi. Kış mevsiminde artan gizli buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla bu önlemler alınmaya devam ediyor. Kanunlara göre, şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların Aralık ayından itibaren kış lastiği takması zorunlu hale gelecek.

2024 yılında yapılan zamlarla birlikte kış lastiği takmayan ticari araç sürücüleri 2.568 TL ceza ödemek zorunda kalacak. Trafik denetimlerinde, 1 Aralık ve 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmayan sürücülere cezalar uygulanacak.