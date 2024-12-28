Trafikte Bunu Yapan Yandı: 211 Bin 958 TL Ceza Kesilecek

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uygulamada durdurulan cipte yapılan incelemede, araçta ruhsatsız megafon ve siren bulunduğu belirlendi. Bu durum zaten ciddi bir trafik suçu iken, sürücünün bir de alkol testi yapmayı reddetmesiyle durum daha da ağırlaştı.