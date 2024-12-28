Trafikte Bunu Yapan Yandı: 211 Bin 958 TL Ceza Kesilecek
Kayseri'de polis ekiplerince durdurulan cipte megafon ve siren kullanıldığı tespit edildi, alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücüye toplam 211 bin 958 TL ceza kesilip, sürücü belgesine 2 yıl 1 ay el konuldu.
Kaynak: DHA
Kayseri'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir cipte, yasal olmayan şekilde megafon ve siren kullanıldığı tespit edildi. Üstelik araç sürücüsü, alkol testi yapmayı da reddederek cezayı daha da ağırlaştırdı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uygulamada durdurulan cipte yapılan incelemede, araçta ruhsatsız megafon ve siren bulunduğu belirlendi. Bu durum zaten ciddi bir trafik suçu iken, sürücünün bir de alkol testi yapmayı reddetmesiyle durum daha da ağırlaştı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin alkol testi yapma isteğini reddeden sürücüye, trafik kanunun ilgili maddelerinden toplam 211 bin 958 TL tutarında ceza kesildi. Ayrıca sürücü belgesi 2 yıl 1 ay süreyle el konuldu ve araç ise 30 gün süreyle trafikten men edildi.