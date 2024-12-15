Trafikte Bu Kurala Uymayan Araç Sahipleri Yandı! Büyük Cezası Var

BİTİŞ TARİHİ DUYURULDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre, 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu tutuldu. Özel otomobiller için bu zorunluluk bulunmasa da uzmanlar, bütün araç sahipleri için güvenlik açısından kış lastiği kullanımını tavsiye ediyor.

Kış lastiği uygulamasına ilişkin olarak denetim ekipleri, kış şartlarına uygun lastik kullanmayan ve hazırlıksız yola çıkan araçların trafiğe devam etmelerine izin vermiyor.