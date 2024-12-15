Trafikte Bu Kurala Uymayan Araç Sahipleri Yandı! Büyük Cezası Var
Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Kış lastiği uygulamasına uymayan araç sahiplerine 4 bin 69 lira idari para cezası kesilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Kış lastiği uygulaması, olumsuz hava koşullarında yolların kapanmasını ve trafik kazalarını önlemek amacıyla devreye alındı. Yetkililer, kış lastiği bulunmayan araçların yolda kalması ve yol kapanmalarına neden olması gibi durumların önüne geçmek için uygulamanın sıkı şekilde denetleneceği bildirdi.
BİTİŞ TARİHİ DUYURULDU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre, 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu tutuldu. Özel otomobiller için bu zorunluluk bulunmasa da uzmanlar, bütün araç sahipleri için güvenlik açısından kış lastiği kullanımını tavsiye ediyor.
Kış lastiği uygulamasına ilişkin olarak denetim ekipleri, kış şartlarına uygun lastik kullanmayan ve hazırlıksız yola çıkan araçların trafiğe devam etmelerine izin vermiyor.
4 BİN 49 LİRA CEZASI VAR
Kış lastiği zorunluluğuna uymayan ticari araç sahiplerine 2024 yılı için 4 bin 69 TL para cezası uygulanacak. Bu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın belirleyeceği yeniden değerleme oranına göre 1 Ocak 2025 itibarıyla yeniden güncellenecek.
LASTİK DEĞİŞTİRME ÜCRETLERİ 2024
Kış lastiği değişimi için servis ücretleri jant boyutuna göre değişiklik gösteriyor. 2024 itibarıyla belirlenen lastik ücretleri şu şekilde:
13-14 inç jantlar: 600 TL
15-16 inç jantlar: 750 TL
17 inç jantlar: 850 TL
18 inç jantlar: 950 TL
19 inç jantlar: 1.100 TL
20-21 inç jantlar: 1.250 TL
Ayrıca, lastik oteli hizmeti için de 4 lastik saklama bedeli, değişim ücretine eş değer olarak uygulanıyor.