Trafikte Bu Hatayı Yapan Sürücülere Af Yok! Şimdiden 6400 Sürücüye Ceza Kesildi

O ülkede demiryolu geçitlerine kurulan kameralar sayesinde bu yıl şubat ayından bu yana 6 binin üzerinde sürücüye ceza kesildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Trafikte Bu Hatayı Yapan Sürücülere Af Yok! Şimdiden 6400 Sürücüye Ceza Kesildi - Resim: 1

Utrecht ve Noord Holland bölgelerinde, demiryolu geçitlerine kurulan radar kameraları sayesinde şubat ayından bu yana 6 bin sürücüye ceza kesildi. ProRail, bu uygulamanın sürücülerin kırmızı ışığa riayet etme oranını artırdığını belirtiyor.

İlk radar kamerası şubat ayında Bunnik'te kuruldu ve bugün itibarıyla Baarn'daki Stationsweg'de 12. kamera yerleştirildi. ProRail, Hollanda genelindeki en riskli olarak tanımlanan 40 demiryolu geçidine radar kameraları kurmayı hedefliyor. Bu kameralar, demiryolu geçidinden kırmızı ışık yandığı sırada geçen araçların plaka bilgilerini kaydediyor. Kayıtlar daha sonra ProRail yetkilileri tarafından incelenerek ihlaller tespit ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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