Trafik Sigortasında Yeni Düzenleme: Hasar Kriterleri Tümden Değişti

ALIM-SATIMDA KONTROL SİSTEMİ DEVREYE GİRECEK

Açıklamada ayrıca, tam veya ağır hasara uğramış araçların mevzuata aykırı şekilde 'hurda tescil belgesi' ya da 'trafikten çekilmiştir belgesi' alınmaksızın satılmasının önüne geçilmesi amacıyla yeni bir takip sistemi oluşturulduğu bildirildi. Bu kapsamda, sigorta şirketleri ve eksperlerin gerçekleştirdiği işlemlerin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi aracılığıyla izlenebileceği kaydedildi.