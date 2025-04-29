Trafik Sigortasında Yeni Düzenleme: Hasar Kriterleri Tümden Değişti
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik güvenliğini artırmak amacıyla motorlu araç sigortalarında hasar kriterlerinde önemli değişikliklere gittiğini duyurdu.
Kaynak: AA
SEDDK tarafından yapılan açıklamada, düzenlemeyle hem trafik güvenliğinin sağlanmasının hem de hasar görmüş araçları satın alacak vatandaşların doğru bilgiye ulaşmalarının hedeflendiği belirtildi.
Yeni düzenlemeye göre, bir aracın hasar tutarının rayiç değerini aşması ve onarım kabul etmemesi durumunda "tam hasar" statüsüne gireceği ifade edildi. Aracın hasar tutarının rayiç değerinin yüzde 60'ını aşması veya belirli kritik parçalarının zarar görmesi halinde ise araç "ağır hasar" kapsamında değerlendirilecek.
HASAR TESPİTİNDE EKSPER ZORUNLULUĞU
Düzenlemeye göre, tam veya ağır hasar tespitlerinin güvenilir bir şekilde yapılabilmesi amacıyla, bu işlemlerin yalnızca 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde ruhsat sahibi sigorta eksperleri tarafından gerçekleştirilmesi zorunlu hale getirildi.
ALIM-SATIMDA KONTROL SİSTEMİ DEVREYE GİRECEK
Açıklamada ayrıca, tam veya ağır hasara uğramış araçların mevzuata aykırı şekilde 'hurda tescil belgesi' ya da 'trafikten çekilmiştir belgesi' alınmaksızın satılmasının önüne geçilmesi amacıyla yeni bir takip sistemi oluşturulduğu bildirildi. Bu kapsamda, sigorta şirketleri ve eksperlerin gerçekleştirdiği işlemlerin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi aracılığıyla izlenebileceği kaydedildi.