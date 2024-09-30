Trafik Sigortasında Yeni Değişiklik Duyuruldu: Artık Araç Sahibi Ödeyecek
Trafik sigortasında önemli değişiklikler kapıda. Üzerinde çalışılan yeni düzenleme, sigorta sektöründe köklü değişiklikler getirecek. Bu düzenlemeye göre, trafik kazalarında oluşan bedeni hasarlar için bir havuz oluşturulacak ve bu hasarların tazmini bu havuzdan karşılanacak. Sigorta şirketleri ise yalnızca maddi hasarları üstlenecek.
Kaynak: Hürriyet
2023 yılını trafik sigortasından 13 milyar TL zarar ile kapatan sigorta şirketlerinin, 2024 yılında bu zararın 20 milyar TL’yi aşması bekleniyor. Sektör temsilcileri uzun süredir trafik sigortası primlerinin yetersiz kaldığını ve tarifelerin serbest bırakılması gerektiğini savunuyordu. Ancak, mevcut düzenlemede primler kamu tarafından belirleniyor ve bu da şirketlerin zarar etmesine yol açıyor.
BEDENİ HASARLAR İÇİN KAMU HAVUZU
Yeni düzenlemeye göre, sigorta şirketleri sattıkları her trafik poliçesi için, bedeni hasar priminin belli bir yüzdesini kamu tarafından kurulacak havuza devredecek. Bu oranın %50 ila %80 arasında olması bekleniyor ve sigorta şirketlerinin mali yapılarına göre farklılık gösterebilecek.
Bu sistem ile vefat ve sakatlık gibi bedeni hasarların tazminatı tamamen kamunun sorumluluğunda olacak. Böylece, sigorta şirketleri için bedeni tazminat ödeme yükümlülüğü kalkacak ve sadece maddi hasarlarla ilgilenecekler. Yeni uygulamanın 2025 yılının ortalarında yürürlüğe girmesi planlanıyor.
SİGORTA ŞİRKETLERİ VE VATANDAŞLAR ARASINDA SORUNLAR BİTMİYOR
Şu anda, bedeni hasarlar nedeniyle sigorta şirketleri ile vatandaşlar arasında uzun süren davalar büyük bir sorun teşkil ediyor. 2024’ün ilk yarısında ödenmesi gereken 4,5 milyar TL’lik bedeni hasarın 3,5 milyar TL'si hâlâ davalık durumda. Bu durumun sigorta şirketlerine ek maliyetler yüklediği belirtiliyor. Yeni düzenleme ile bu sorunun da ortadan kalkması hedefleniyor.