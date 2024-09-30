Trafik Sigortasında Yeni Değişiklik Duyuruldu: Artık Araç Sahibi Ödeyecek

2023 yılını trafik sigortasından 13 milyar TL zarar ile kapatan sigorta şirketlerinin, 2024 yılında bu zararın 20 milyar TL’yi aşması bekleniyor. Sektör temsilcileri uzun süredir trafik sigortası primlerinin yetersiz kaldığını ve tarifelerin serbest bırakılması gerektiğini savunuyordu. Ancak, mevcut düzenlemede primler kamu tarafından belirleniyor ve bu da şirketlerin zarar etmesine yol açıyor.

BEDENİ HASARLAR İÇİN KAMU HAVUZU

Yeni düzenlemeye göre, sigorta şirketleri sattıkları her trafik poliçesi için, bedeni hasar priminin belli bir yüzdesini kamu tarafından kurulacak havuza devredecek. Bu oranın %50 ila %80 arasında olması bekleniyor ve sigorta şirketlerinin mali yapılarına göre farklılık gösterebilecek.

Bu sistem ile vefat ve sakatlık gibi bedeni hasarların tazminatı tamamen kamunun sorumluluğunda olacak. Böylece, sigorta şirketleri için bedeni tazminat ödeme yükümlülüğü kalkacak ve sadece maddi hasarlarla ilgilenecekler. Yeni uygulamanın 2025 yılının ortalarında yürürlüğe girmesi planlanıyor.