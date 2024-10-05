Trafik Sigortasına Rekor Zam!
Avusturya’da bu yıl otomobil sigortası primleri yaklaşık yüzde 17 oranında arttı ve önümüzdeki yıl bu artışların devam edeceği öngörülüyor. Sigorta şirketini değiştirmek hem mevcut müşteriler hem de yeni müşteriler için tasarruf sunabilir. İşte tüm ayrıntılar…
Kaynak: Haber Merkezi
Avusturya'nın en büyük tarife karşılaştırma platformu Durchblicker'in yaptığı son analiz, kasko sigortası fiyatlarında bu yıl yüzde 17'ye varan artışlar yaşandığını ortaya koydu. Sürücüler, önümüzdeki yıllarda da primlerde ciddi yükselişlerle karşılaşmaya hazırlanmalı.
2024 yılına ilişkin analizlere göre, zorunlu trafik sigortası primleri ortalama yüzde 9,1, kasko sigortası primleri ise yüzde 10,5 oranında artmış durumda. Buna karşın mevcut tarifelerde yüzde 6,9'luk bir artış görüldü.
Geçen yıl fiyat artışlarını daha çok mevcut müşteriler hissederken, bu yıl enflasyonun etkileri daha çok yeni müşterilere yansıtılıyor. Fiyatlardaki bu dalgalanmalar nedeniyle hem mevcut müşteriler hem de yeni müşteriler sigorta değiştirme yoluna giderek önemli tasarruflar sağlayabilirler.
Durchblicker CEO'su Martin Spona, artan tamir maliyetleri gibi etkenlerin, özellikle yeni müşterilere daha fazla yansıtıldığını belirtti. Sigorta şirketlerinin serbest fiyatlandırma politikası, yeni müşteriler için daha yüksek maliyetlerle sonuçlanıyor.
FARK YÜZDE 30'A KADAR ÇIKABİLİYOR
Spona, zorunlu trafik sigortası primlerinin yüzde 6 ila 15, kasko primlerinin ise yüzde 6 ila 17 oranında arttığını vurgularken, kapsamlı bir piyasa karşılaştırması yapmanın ne kadar önemli olduğunun altını çizdi. Kasko sigortasında, en ucuz ve en pahalı sağlayıcılar arasındaki fark yüzde 30'a kadar çıkabiliyor ve bu, yeni müşterilerin 1.100 euro'ya kadar tasarruf edebilmesi anlamına geliyor. Mevcut müşteriler de prim karşılaştırması yaparak daha düşük bir yıllık prim ödeyebilirler.
Ayrıca Spona, primlerde yıllık endeksleme sonrası özel fesih hakkının devreye girdiğini hatırlatarak, bu dönemin sigorta poliçelerini gözden geçirmek için ideal bir zaman olduğunu belirtti. Ancak kasko sigortası sözleşmelerinde sürelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda da uyarıda bulundu.