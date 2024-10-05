Trafik Sigortasına Rekor Zam!

Avusturya'nın en büyük tarife karşılaştırma platformu Durchblicker'in yaptığı son analiz, kasko sigortası fiyatlarında bu yıl yüzde 17'ye varan artışlar yaşandığını ortaya koydu. Sürücüler, önümüzdeki yıllarda da primlerde ciddi yükselişlerle karşılaşmaya hazırlanmalı.

2024 yılına ilişkin analizlere göre, zorunlu trafik sigortası primleri ortalama yüzde 9,1, kasko sigortası primleri ise yüzde 10,5 oranında artmış durumda. Buna karşın mevcut tarifelerde yüzde 6,9'luk bir artış görüldü.

Geçen yıl fiyat artışlarını daha çok mevcut müşteriler hissederken, bu yıl enflasyonun etkileri daha çok yeni müşterilere yansıtılıyor. Fiyatlardaki bu dalgalanmalar nedeniyle hem mevcut müşteriler hem de yeni müşteriler sigorta değiştirme yoluna giderek önemli tasarruflar sağlayabilirler.

Durchblicker CEO'su Martin Spona, artan tamir maliyetleri gibi etkenlerin, özellikle yeni müşterilere daha fazla yansıtıldığını belirtti. Sigorta şirketlerinin serbest fiyatlandırma politikası, yeni müşteriler için daha yüksek maliyetlerle sonuçlanıyor.