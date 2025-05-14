Trafik Kurallarında Yeni Dönem: Bu İşareti Gören Yalnızsa Büyük Ceza Ödeyecek

TÜRKİYE'DE DEVREYE ALINACAK MI?

Bu yeni düzenleme şu an sadece Avrupa Birliği üyesi ülkelerde geçerli olacak. Türkiye her ne kadar AB mevzuatına uyum süreci çerçevesinde birçok trafik kuralını yasalarına dahil etmiş olsa da, beyaz elmas uygulaması şimdilik Türkiye yollarında geçerli değil. Ancak çevreci yaklaşımların yaygınlaşmasıyla ilerleyen dönemlerde benzer sistemlerin Türkiye’de de gündeme gelmesi olası görünüyor.