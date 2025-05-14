Trafik Kurallarında Yeni Dönem: Bu İşareti Gören Yalnızsa Büyük Ceza Ödeyecek
Fransa’da bir süredir kullanılan ve "beyaz elmas" adıyla bilinen yeni trafik levhası, artık Avrupa Birliği ülkelerinde de yaygınlaşmaya başlıyor. Mavi arka plan üzerine yerleştirilen beyaz baklava şeklindeki simgeyi taşıyan bu levha, belirli şeritlerde yalnız seyahat eden araçların kullanımını yasaklıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa Birliği, trafik güvenliğini artırmak ve karbon salınımını azaltmak amacıyla ulaşım kurallarında çeşitli reformlara gidiyor. Bu kapsamda Fransa’da başarıyla uygulamaya alınan "paylaşımlı yolculuk" levhası, artık diğer AB ülkelerinde de kullanılacak. Yeni düzenlemeye göre, beyaz elmas işareti taşıyan yollarda yalnız başına seyahat eden sürücülere izin verilmeyecek.
ARAÇ PAYLAŞIMI TEŞVİK EDİLİYOR
Trafikteki yoğunluğu azaltmak ve bireysel araç kullanımından kaynaklanan çevresel etkileri minimize etmek amacıyla geliştirilen bu uygulama, yalnızca içinde en az iki kişi bulunan araçların belirli şeritleri kullanmasına olanak tanıyor. Fransız hükümeti uzun süredir araç paylaşımını özendiren adımlar atarken, şu an ülkede bu sistemi kullananların oranı yalnızca yüzde 3 seviyesinde. Ancak hedef büyük: 2027 yılına kadar araç paylaşımıyla yapılan seyahatlerin üç katına çıkarılması amaçlanıyor.
KURALA UYMAYANA REKOR CEZA
Yeni sistemle birlikte, beyaz elmas sembolü ile işaretlenmiş yolları tek başına kullanan sürücüler için cezai yaptırımlar da devreye giriyor. Avrupa’da bu kurala uymayanlar 135 euro tutarında para cezasına çarptırılabilecek. Bu uygulama özellikle büyük şehirlerde hem çevreci politikaları desteklemesi hem de trafik akışını düzenlemesi bakımından büyük önem taşıyor.
TÜRKİYE'DE DEVREYE ALINACAK MI?
Bu yeni düzenleme şu an sadece Avrupa Birliği üyesi ülkelerde geçerli olacak. Türkiye her ne kadar AB mevzuatına uyum süreci çerçevesinde birçok trafik kuralını yasalarına dahil etmiş olsa da, beyaz elmas uygulaması şimdilik Türkiye yollarında geçerli değil. Ancak çevreci yaklaşımların yaygınlaşmasıyla ilerleyen dönemlerde benzer sistemlerin Türkiye’de de gündeme gelmesi olası görünüyor.