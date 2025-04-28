Trafik Cezalarına Yüzde 44 Zam: Devletin Geliri 100 Milyar TL’yi Aşabilir

Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 2024 yılının ilk üç ayında kesilen trafik cezası sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre büyük bir artış gösterdi. Geçen yılın ilk çeyreğindeki 5 milyon 182 bin ceza sayısı, bu yıl yüzde 59 oranında bir artışla 8 milyon 224 bin 885'e yükseldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarına göre, sadece 1 Ocak-24 Nisan tarihleri arasında hız ihlali nedeniyle 2 milyon 126 bin 384 işlem yapılırken, Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) üzerinden 1 milyon 992 bin 787 işlem gerçekleştirilmiş.

TRAFİK CEZALARINA YÜZDE 44 ZAM

Nefes gazetesinden Ali Öztürk'ün haberine göre, 2025 yılı itibariyle, trafik ihlallerine uygulanan cezalar, her bir ihlal için yüzde 44 oranında arttı. En düşük ceza, 993 TL ile emniyet kemeri takmayan sürücülere kesilirken, hız ihlali cezaları ise 2.168 TL ile 9.268 TL arasında değişiyor. Uyuşturucu etkisiyle araç kullananlara verilen en yüksek ceza ise 47.842 TL olarak belirlendi. Ayrıca, sahte plaka kullanan araç sahiplerine 46.302 TL, alkollü araç kullananlara ise 9.281 TL ile 18.678 TL arasında değişen cezalar uygulanıyor.

100 MİLYAR TL'Yİ AŞABİLİR

2024 yılı itibarıyla 64 milyar 352 milyon TL trafik cezası kesilirken, bu yıl için belirlenen hedef, 68 milyar TL'lik trafik cezası geliri. Ancak, yaz aylarında ceza sayısının arttığı görülüyor. Bu yıl daha ilk 3 ayda büyük artış dikkat çekti. Yılın ilk üç ayında yaşanan yüzde 59 artış, yılın geri kalanında da devam ederse, toplam ceza sayısının 45 milyonu geçebileceği ve devletin trafik cezası gelirlerinin 100 milyar TL'yi aşabileceği öngörülüyor.

TRAFİK CEZALARINA DÜZENLEME YOLDA

Öte yandan, trafik cezaları için bir süredir düzenleme hazırlığının olduğu biliniyor. Yeni tasarıyla birlikte, hız, kırmızı ışık, şerit ihlali veya hatalı sollama gibi temel suçlarda ağır para cezaları ve zincirleme kural ihlallerinde 'arttırıcı sebep' düzenlemesi hayata geçecek.

Kaynak: Nefes