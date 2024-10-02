Trafik Cezaları Tam Gaz Artıyor: Bunu Yapana 46 Bin 737 Lira Ceza Kesilecek
Yeni yılla birlikte Türkiye’de trafik cezaları önemli ölçüde artacak. Yeniden değerleme zamları sonrası 2024 yılında en düşük trafik cezasının 1000 TL’ye yükseleceği öngörülüyor. Özellikle drift atma cezasının, 2025 yılında 46 bin 737 TL’ye ulaşması bekleniyor.
Kaynak: Sözcü
Yeniden Değerleme Oranı (YDO), Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) her yıl kasım ayında açıkladığı enflasyon verilerine dayanarak belirleniyor. 2024 yılı için YDO’nun yaklaşık yüzde 45 civarında olması bekleniyor.
YDO ile birlikte emniyet kemeri takmama, takip mesafesine uymama, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma, kask takmadan motosiklet kullanma ve geçiş hakkı vermeme gibi ihlaller için mevcut 690 TL’lik cezanın 2025 yılında 1000 TL’ye yükselebileceği ifade ediliyor.
Ayrıca, en düşük hız limiti ihlali cezası 2023 yılı için 1.506 TL iken, 2024 yılına girerken bu cezanın 2.183 TL’ye yükseleceği öngörülüyor. Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası da 2024 yılı için 33.240 TL olarak belirlenmişken, yeni yılda 48.198 TL’ye çıkması bekleniyor.
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI ARTIYOR
Alkollü araç kullanmanın cezası, ilk yakalamada 6.439 TL iken, 2024 yılında 9.336 TL’ye yükselebilir. İkinci yakalamada ise mevcut ceza 8.075 TL’den 11.708 TL’ye çıkma potansiyeline sahip. Yetkisiz çakar ya da siren kullanmanın cezası da 6.439 TL’den 9.336 TL’ye kadar artabilir.
Drift atma cezası, 2025 yılında 46.737 TL’ye ulaşırken, kırmızı ışıkta geçme cezası da 2.183 TL’ye, seyir halinde cep telefonu kullanmanın cezası ise aynı miktara ulaşması bekleniyor.
KASIM AYINDA NETLEŞECEK
Yeniden Değerleme Oranı, bir yıl boyunca yaşanan fiyat artışlarını dikkate alarak belirleniyor. Vergi, harç ve ceza gibi mali yükümlülüklerin artırılmasında kullanılan bu oran, Türkiye İstatistik Kurumu’nun kasım ayında açıklayacağı ekim ayı enflasyon verileri sonrasında netlik kazanacak.