Trafik Cezaları Tam Gaz Artıyor: Bunu Yapana 46 Bin 737 Lira Ceza Kesilecek

Yeniden Değerleme Oranı (YDO), Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) her yıl kasım ayında açıkladığı enflasyon verilerine dayanarak belirleniyor. 2024 yılı için YDO’nun yaklaşık yüzde 45 civarında olması bekleniyor.

YDO ile birlikte emniyet kemeri takmama, takip mesafesine uymama, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma, kask takmadan motosiklet kullanma ve geçiş hakkı vermeme gibi ihlaller için mevcut 690 TL’lik cezanın 2025 yılında 1000 TL’ye yükselebileceği ifade ediliyor.

Ayrıca, en düşük hız limiti ihlali cezası 2023 yılı için 1.506 TL iken, 2024 yılına girerken bu cezanın 2.183 TL’ye yükseleceği öngörülüyor. Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası da 2024 yılı için 33.240 TL olarak belirlenmişken, yeni yılda 48.198 TL’ye çıkması bekleniyor.