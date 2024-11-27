TRAFİK CEZALARI 2025: Kırmızı Işık, Emniyet Şeridi, Hız Sınırını Aşma, Alkollü Araç Kullanma ve Tüm Trafik Cezaları Ne Kadar Oldu?

2025 yılı için trafik cezalarının ne kadar olacağı netleşti. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası, hatalı park cezası, hız sınırını aşma cezası, alkollü araç kullanma ve araç kullanırken telefonla konuşmanın cezası belli oldu. İşte 2025 trafik cezaları...

Kaynak: Haber Merkezi

Trafik Zam
TRAFİK CEZALARI 2025: Kırmızı Işık, Emniyet Şeridi, Hız Sınırını Aşma, Alkollü Araç Kullanma ve Tüm Trafik Cezaları Ne Kadar Oldu? - Resim: 1

2024 yılı yeniden değerleme oranının %43,93 olarak belirlenmesiyle birlikte, vatandaşların cebini vuran zamlar da resmiyet kazandı. Trafik cezalarından ehliyet harçlarına, pasaport ücretlerinden araç muayene masraflarına kadar pek çok alanda önemli artışlar yaşanacak.

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TRAFİK CEZALARI 2025: Kırmızı Işık, Emniyet Şeridi, Hız Sınırını Aşma, Alkollü Araç Kullanma ve Tüm Trafik Cezaları Ne Kadar Oldu? - Resim: 2

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen bu oran, pek çok vergi ve harcın yeniden hesaplanmasına neden oldu. Yeniden değerleme oranının yüksek olması, vatandaşların bütçelerini zorlayacak düzeyde zamlarla karşılaşmasına yol açtı.

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TRAFİK CEZALARI 2025: Kırmızı Işık, Emniyet Şeridi, Hız Sınırını Aşma, Alkollü Araç Kullanma ve Tüm Trafik Cezaları Ne Kadar Oldu? - Resim: 3

2025'TE TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLACAK?

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası

2024: 1.506 TL

2025: 2.167 TL

Hatalı park cezası

2024: 691 TL

2025: 994 TL

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TRAFİK CEZALARI 2025: Kırmızı Işık, Emniyet Şeridi, Hız Sınırını Aşma, Alkollü Araç Kullanma ve Tüm Trafik Cezaları Ne Kadar Oldu? - Resim: 4

Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)

2024: 1.506 TL

2025: 2.167 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri)
2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL

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TRAFİK CEZALARI 2025: Kırmızı Işık, Emniyet Şeridi, Hız Sınırını Aşma, Alkollü Araç Kullanma ve Tüm Trafik Cezaları Ne Kadar Oldu? - Resim: 5

Alkollü araç kullanma (En düşük)

2024: 6.439 TL

2025: 9.267 TL

Araç kullanırken telefonla konuşma

2024: 1.510 TL

2025: 2.173 TL

Emniyet kemeri takmama cezası

2024: 690 TL

2025: 993 TL

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