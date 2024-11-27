TRAFİK CEZALARI 2025: Kırmızı Işık, Emniyet Şeridi, Hız Sınırını Aşma, Alkollü Araç Kullanma ve Tüm Trafik Cezaları Ne Kadar Oldu?
2025 yılı için trafik cezalarının ne kadar olacağı netleşti. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası, hatalı park cezası, hız sınırını aşma cezası, alkollü araç kullanma ve araç kullanırken telefonla konuşmanın cezası belli oldu. İşte 2025 trafik cezaları...
Kaynak: Haber Merkezi
2024 yılı yeniden değerleme oranının %43,93 olarak belirlenmesiyle birlikte, vatandaşların cebini vuran zamlar da resmiyet kazandı. Trafik cezalarından ehliyet harçlarına, pasaport ücretlerinden araç muayene masraflarına kadar pek çok alanda önemli artışlar yaşanacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen bu oran, pek çok vergi ve harcın yeniden hesaplanmasına neden oldu. Yeniden değerleme oranının yüksek olması, vatandaşların bütçelerini zorlayacak düzeyde zamlarla karşılaşmasına yol açtı.
2025'TE TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLACAK?
Kırmızı ışıkta geçmenin cezası
2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL
Hatalı park cezası
2024: 691 TL
2025: 994 TL
Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)
2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL
Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri)
2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL
Alkollü araç kullanma (En düşük)
2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL
Araç kullanırken telefonla konuşma
2024: 1.510 TL
2025: 2.173 TL
Emniyet kemeri takmama cezası
2024: 690 TL
2025: 993 TL