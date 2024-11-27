TRAFİK CEZALARI 2025: Kırmızı Işık, Emniyet Şeridi, Hız Sınırını Aşma, Alkollü Araç Kullanma ve Tüm Trafik Cezaları Ne Kadar Oldu?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen bu oran, pek çok vergi ve harcın yeniden hesaplanmasına neden oldu. Yeniden değerleme oranının yüksek olması, vatandaşların bütçelerini zorlayacak düzeyde zamlarla karşılaşmasına yol açtı.