Trafiğe Giren Para Ödeyecek: 5 Ocak'ta Başlıyor! Bu İlçelere Girişler Artık Ücretli

ÖZEL İNDİRİMLER VE VERGİ KREDİSİ

Acil durum araçları, bazı kamu otobüsleri ve engellilere yönelik taşımacılık yapan araçlar ücretsiz olarak geçiş yapabilecek. Ayrıca, düşük gelirli sürücüler için özel indirimler ve vergi kredisi uygulanacak.

ABD’DE İLK KEZ UYGULANACAK

Trafik sıkışıklığı ücretlendirme sistemi, dünya genelinde Londra, Stockholm, Milano ve Singapur gibi şehirlerde uzun yıllardır uygulanıyor. Bu sistem, şehir içindeki trafik ve çevre kirliliğini azaltmayı hedeflerken, aynı zamanda toplu taşıma kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor. New York, ABD’de bu uygulamayı hayata geçiren ilk büyük şehir olacak.