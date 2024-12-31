Trafiğe Giren Para Ödeyecek: 5 Ocak'ta Başlıyor! Bu İlçelere Girişler Artık Ücretli
Trafik sıkışıklığını azaltmak ve toplu taşıma kullanımını teşvik etmek amacıyla tarihi bir adım atarak 5 Ocak 2025’te trafik sıkışıklığı ücretlendirme sistemini hayata geçiriyor. Bu uygulama, ABD’de bir büyük şehirde ilk kez uygulanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
New York, trafik sıkışıklığını azaltmak ve toplu taşıma kullanımını teşvik etmek amacıyla tarihi bir adım atarak 5 Ocak 2025’te trafik sıkışıklığı ücretlendirme sistemini hayata geçiriyor. Bu uygulama, ABD’de bir büyük şehirde ilk kez uygulanacak ve Manhattan’ın merkezi iş bölgesine, yani 60. Cadde’nin altındaki bölgelere giriş yapmak isteyen araçlardan ücret alınacak.
GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
Manhattan’a girmeyi planlayan araçların büyük çoğunluğu, 9 dolarlık geçiş ücreti ödeyecek. Bu ücret, mevcut köprü ve tüneller için ödenen geçiş ücretinin üzerine eklenecek. Kamyonlar için ise ücret, araç boyutlarına göre 14.40 ile 21.60 dolar arasında değişecek. Uber ve Lyft yolcuları, her yolculuk için ekstra 1.50 dolar ödeyecek, taksi yolcuları ise bu ücreti 0.75 dolar olarak ödeyecek.
TRAFİK SIKIŞIKLIĞINE GÖRE ÜCRET ARTACAK
Trafik sıkışıklığına yönelik bu ücretlendirme sistemi, en yoğun saatlerde daha yüksek olacak. Hafta içi sabah 5 ile akşam 9 arasında ve hafta sonları sabah 9 ile akşam 9 arasında geçiş ücreti en yüksek seviyeye ulaşacak. Bu saatlerin dışında ise ücretler yüzde 75 oranında daha düşük olacak. Ayrıca, Manhattan’a giriş yapan araçlar için, yoğun saatlerde tünellerde 3 dolara kadar indirimli geçiş hakkı tanınacak.
ÜCRETLER NASIL TOPLANACAK?
Geçiş ücretleri, Manhattan’a giriş noktalarına yerleştirilen gantry'ler aracılığıyla toplanacak. E-ZPass sistemiyle ödeme yapacak sürücüler, hızlı ve kolay bir şekilde ücretlerini ödeyebilecek. E-ZPass'i olmayan sürücüler ise postayla fatura alacak ve bu durumda daha yüksek ücretler ödemek zorunda kalacak.
ÖZEL İNDİRİMLER VE VERGİ KREDİSİ
Acil durum araçları, bazı kamu otobüsleri ve engellilere yönelik taşımacılık yapan araçlar ücretsiz olarak geçiş yapabilecek. Ayrıca, düşük gelirli sürücüler için özel indirimler ve vergi kredisi uygulanacak.
ABD’DE İLK KEZ UYGULANACAK
Trafik sıkışıklığı ücretlendirme sistemi, dünya genelinde Londra, Stockholm, Milano ve Singapur gibi şehirlerde uzun yıllardır uygulanıyor. Bu sistem, şehir içindeki trafik ve çevre kirliliğini azaltmayı hedeflerken, aynı zamanda toplu taşıma kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor. New York, ABD’de bu uygulamayı hayata geçiren ilk büyük şehir olacak.