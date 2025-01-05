Trafiğe Çıkanlar Para Ödeyecek! Yeni Uygulama Orada Başladı

ABD'de ilk kez hayata geçirilen "trafik yoğunluğu ücreti" uygulaması, New York'ta yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA

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Trafiğe Çıkanlar Para Ödeyecek! Yeni Uygulama Orada Başladı - Resim: 1

New York Times gazetesinin haberine göre, şehirdeki trafik sıkışıklığını azaltmayı hedefleyen bu uygulama, Central Park'ın güneyinde yer alan Empire State, Times Square ve Wall Street gibi yoğun bölgeleri kapsıyor.

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Trafiğe Çıkanlar Para Ödeyecek! Yeni Uygulama Orada Başladı - Resim: 2

YOĞUN SAATLERDE TUTAR ARTIYOR

Bu bölgelere araçlarıyla girecek sürücüler, günün en yoğun saatlerinde 9 dolar, diğer saatlerde ise 2,25 dolar ödeme yapmak zorunda kalacak.

15 DOLARA ÇIKARILACAK

Yetkililer, "trafik yoğunluğu ücreti"nin ilerleyen yıllarda kademeli olarak artırılacağını açıkladı. Buna göre ücretin 2028 yılına kadar 12 dolara, 2031 yılına kadar ise 15 dolara çıkarılması planlanıyor.

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Trafiğe Çıkanlar Para Ödeyecek! Yeni Uygulama Orada Başladı - Resim: 3

UYGULAMANIN AMACI TOPLU TAŞIMAYI GÜÇLENDİRMEK

Uygulamanın temel amacı, trafik yoğunluğunu azaltmanın yanı sıra toplu taşıma altyapısını güçlendirmek. Elde edilen gelirle New York'taki toplu taşıma sisteminin modernize edilmesi hedefleniyor.

BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTI

New York Valisi Kathy Hochul, bu teklifi iki yıl önce gündeme getirmiş ancak gelen tepkiler üzerine uygulama askıya alınmıştı. Yapılan revizyonların ardından uygulama nihayet yürürlüğe girdi.

Öte yandan, eski ABD Başkanı Donald Trump, bu uygulamaya karşı olduğunu açıklayarak, trafikteki sorunların çözümü için alternatif yöntemler geliştirilmesi gerektiğini savunmuştu.

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