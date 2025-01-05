Trafiğe Çıkanlar Para Ödeyecek! Yeni Uygulama Orada Başladı

YOĞUN SAATLERDE TUTAR ARTIYOR

Bu bölgelere araçlarıyla girecek sürücüler, günün en yoğun saatlerinde 9 dolar, diğer saatlerde ise 2,25 dolar ödeme yapmak zorunda kalacak.

15 DOLARA ÇIKARILACAK

Yetkililer, "trafik yoğunluğu ücreti"nin ilerleyen yıllarda kademeli olarak artırılacağını açıkladı. Buna göre ücretin 2028 yılına kadar 12 dolara, 2031 yılına kadar ise 15 dolara çıkarılması planlanıyor.