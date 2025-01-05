Trafiğe Çıkanlar Para Ödeyecek! Yeni Uygulama Orada Başladı
ABD'de ilk kez hayata geçirilen "trafik yoğunluğu ücreti" uygulaması, New York'ta yürürlüğe girdi.
Kaynak: AA
New York Times gazetesinin haberine göre, şehirdeki trafik sıkışıklığını azaltmayı hedefleyen bu uygulama, Central Park'ın güneyinde yer alan Empire State, Times Square ve Wall Street gibi yoğun bölgeleri kapsıyor.
YOĞUN SAATLERDE TUTAR ARTIYOR
Bu bölgelere araçlarıyla girecek sürücüler, günün en yoğun saatlerinde 9 dolar, diğer saatlerde ise 2,25 dolar ödeme yapmak zorunda kalacak.
15 DOLARA ÇIKARILACAK
Yetkililer, "trafik yoğunluğu ücreti"nin ilerleyen yıllarda kademeli olarak artırılacağını açıkladı. Buna göre ücretin 2028 yılına kadar 12 dolara, 2031 yılına kadar ise 15 dolara çıkarılması planlanıyor.
UYGULAMANIN AMACI TOPLU TAŞIMAYI GÜÇLENDİRMEK
Uygulamanın temel amacı, trafik yoğunluğunu azaltmanın yanı sıra toplu taşıma altyapısını güçlendirmek. Elde edilen gelirle New York'taki toplu taşıma sisteminin modernize edilmesi hedefleniyor.
BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTI
New York Valisi Kathy Hochul, bu teklifi iki yıl önce gündeme getirmiş ancak gelen tepkiler üzerine uygulama askıya alınmıştı. Yapılan revizyonların ardından uygulama nihayet yürürlüğe girdi.
Öte yandan, eski ABD Başkanı Donald Trump, bu uygulamaya karşı olduğunu açıklayarak, trafikteki sorunların çözümü için alternatif yöntemler geliştirilmesi gerektiğini savunmuştu.