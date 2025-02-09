Trabzon'da Yapmaya Başladı Tüm Dünyada Satıyor! Amerika, İngiltere, Japonya Kapış Kapış Alıyor

ÇOCUKLARIYLA GELECEĞE YATIRIM YAPIYOR

Yoğun siparişler nedeniyle yeni talepleri karşılayamadığını ifade eden Şatıroğlu, iki oğlu ve bir kızının da ahşap sanatına ilgi gösterdiğini belirtti. "Çocuklarım da atölyeye gelip maket yapmak istiyor. Onlara da bu sanatı öğreteceğim ve kendi hobileri olsun diye çaba göstereceğim" dedi. Şatıroğlu, ahşaba duyduğu sevgiyi ve tutkusunu çocuklarına aktararak bu sanatın gelecekte de yaşatılmasını sağlamayı hedefliyor.

40 METREKARELİK ATÖLYEDE SEVGİYLE YAPILAN ESERLER

Boğaçhan Şatıroğlu, 40 metrekarelik atölyesinde bugüne kadar çok sayıda gemi maketi üreterek dünyaya açıldı. Ahşabın güzelliğine ve sanatına olan tutkusunu işine yansıtan Şatıroğlu, gelecekte de dünyaya daha fazla eser sunmayı hedefliyor. "Şu anda sipariş de alamıyorum, ancak bu küçük dükkanda sevgi, aşk ve ahşabın güzelliğiyle eserlerimi üretmeye devam ediyorum" diye konuştu.