Trabzon'da Yapmaya Başladı Tüm Dünyada Satıyor! Amerika, İngiltere, Japonya Kapış Kapış Alıyor
Trabzon'da küçük yaşlarda ahşap sanatıyla tanışan Boğaçhan Şatıroğlu, 17 yıl önce kurduğu 40 metrekarelik atölyesinden, başta Amerika olmak üzere birçok ülkeye gemi maketi yapıyor. Hobi olarak başladığı bu sanatı profesyonel bir iş haline getiren Şatıroğlu, yurt dışından gelen siparişlere yetişmekte zorlanıyor.
Kaynak: İHA
Trabzon’un Ortahisar ilçesinde yaşayan Boğaçhan Şatıroğlu, 5 yaşında dayısının hediye ettiği küçük bir oyma tekneyle ahşaba olan ilgisini keşfetti. Gemi taşımacılığında bir süre çalıştıktan sonra, aklındaki ahşap sanatına yönelerek evde maket gemiler yapmaya başladı. Zamanla bu hobisini profesyonel bir iş haline getiren Şatıroğlu, talebin artmasıyla birlikte kendi atölyesini kurmaya karar verdi. Bugün 40 metrekarelik atölyesinde, dünyaca ünlü teknelerin maketlerini yaparak, Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya ve Japonya gibi ülkelere gönderiyor.
DÜNYACA ÜNLÜ TEKNELERİN MAKETLERİ YAPILIYOR
Şatıroğlu, yaptığı tüm gemi maketlerinin birebir ölçekte olduğunu belirtiyor. 17 yıldır atölyesinde gemi, motoryat, kalyon gibi farklı tipteki teknelerin maketlerini üreten Şatıroğlu, bunun yanı sıra ahşap saat ve oyma sanatı da yapıyor. "Her türlü tarihi tekne, Türk tekneleri ve dünya tarihindeki önemli tekneleri birebir plandan yapıyorum" diyen Şatıroğlu, her tekneyi bir eser olarak gördüğünü vurguluyor.
YURT DIŞINDAN YOĞUN SİPARİŞ TALEBİ
Yurt dışından yoğun sipariş aldığını belirten Şatıroğlu, Bangladeş’teki bir müzeye 20 gemi siparişi aldığını ancak pandemi nedeniyle bu siparişlerin iptal olduğunu ifade etti. “Amerika’dan bile sipariş alıyorum. İngiltere, Fransa, Almanya ve Japonya'ya kadar tekne yapıp gönderdim” diyen Şatıroğlu, internet aracılığıyla dünya çapında tanındığını söyledi. Hatta Beyaz Saray’da çalışan bir kişi tarafından kendisiyle iletişime geçildiğini aktaran Şatıroğlu, Japonya ve Amerika'dan gelen taleplerin de farkındalığını artırdığını belirtti.
ÇOCUKLARIYLA GELECEĞE YATIRIM YAPIYOR
Yoğun siparişler nedeniyle yeni talepleri karşılayamadığını ifade eden Şatıroğlu, iki oğlu ve bir kızının da ahşap sanatına ilgi gösterdiğini belirtti. "Çocuklarım da atölyeye gelip maket yapmak istiyor. Onlara da bu sanatı öğreteceğim ve kendi hobileri olsun diye çaba göstereceğim" dedi. Şatıroğlu, ahşaba duyduğu sevgiyi ve tutkusunu çocuklarına aktararak bu sanatın gelecekte de yaşatılmasını sağlamayı hedefliyor.
40 METREKARELİK ATÖLYEDE SEVGİYLE YAPILAN ESERLER
Boğaçhan Şatıroğlu, 40 metrekarelik atölyesinde bugüne kadar çok sayıda gemi maketi üreterek dünyaya açıldı. Ahşabın güzelliğine ve sanatına olan tutkusunu işine yansıtan Şatıroğlu, gelecekte de dünyaya daha fazla eser sunmayı hedefliyor. "Şu anda sipariş de alamıyorum, ancak bu küçük dükkanda sevgi, aşk ve ahşabın güzelliğiyle eserlerimi üretmeye devam ediyorum" diye konuştu.