Trabzon’da Tezgahlar Şenlendi! Rekor Oldu

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Balıkçı Ahmet Çoğalmış’ın verdiği bilgilere göre, levrek kilogramı 450 liradan, çupra 350 liradan, mezgit ve alabalık 200 liradan satışa sunuluyor. İstavrit, barbun ve somonun kilosu 150 liraya kadar düşerken, izmarit 75, isparize ise 50 liradan alıcı buluyor. Özellikle son dönemde istavritte hem kalite hem de fiyat açısından gözle görülür bir iyileşme yaşanıyor.

KIŞ SEZONU GİBİ HAREKETLİLİK

Tezgahlardaki balık miktarının yaz sezonu için oldukça yüksek olduğunu belirten Ahmet Çoğalmış, “Kış sezonunu aratmayan bir yoğunluk var. İstavrit şu anda 150 lira ve sezondakinden daha iri. Mezgitin fiyatı 200 liradan 150 liraya geriledi. Genel olarak balıklarda yüzde 90 oranında bir fiyat düşüşü yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

HER GÜN TAZE BALIK SATIŞI

Balıkların tazeliğine dikkat çeken Çoğalmış, “Balıkların günlük olarak bitmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu kadar bereketli bir sezon beklemiyorduk” dedi. Çoğalmış, yaz aylarında bu denli bolluğun görülmesinin nadir olduğunu belirterek, vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını vurguladı.

Kaynak: AA