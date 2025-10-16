Trabzon'da Kışın Vazgeçilmezinin Fiyatı Düştü! Kilosu 75 Lira

Trabzon'daki balıkçı tezgahlarını süsleyen hamsinin kilogramı 75, 3 kilogramı ise 200 liradan satışa çıkarıldı.

Trabzon'da Kışın Vazgeçilmezinin Fiyatı Düştü! Kilosu 75 Lira
Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 75, istavritin 100, palamut ve mezgitin 150, alabalık ve somonun 300, levrek ve çipuranın ise 450 liradan satışa çıktı.

FİYATLAR DÜŞTÜ

Balıkçı Emin Avcı, hamside bolluk yaşandığını, fiyatların önceki haftalara göre daha da düştüğünü söyledi.

"ŞU AN 100 LİRA"

Hamsinin bu sene sezon sonuna kadar ucuz olabileceğini belirten Avcı, "Hamsinin şu an fiyatı 75 ile 100 arası değişiyor ve çok da ucuz. İşlerimiz güzel, denizden bol çıktığı için ucuz oluyor balık. Bu sene 2-3 ay daha böyle 100 lira civarında gider. Şu anda hamsi bol, istavrit de peşine gelecek inşallah. Hamsi çıkınca diğerlerinin de fiyatı ucuzladı" diye konuştu.

Kaynak: AA

