Toyota'dan Türkiye Hamlesi: Rekor Oldu

Japon otomobil markası Toyota, 2025 yılının ilk dört ayında Türkiye otomotiv pazarında dikkat çekici bir büyüme kaydederek 30 bin 617 adetlik satış rakamına ulaştı.

Toyota'dan Türkiye Hamlesi: Rekor Oldu

Toyota'nın yaptığı açıklamaya göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 51 oranında büyüme gösteren marka, Türkiye'de en çok tercih edilen ikinci otomobil markası olmayı başardı. Toyota'nın Türkiye otomobil pazarındaki payı ise yüzde 8,8 olarak kayıtlara geçti.

BİNEK ARAÇ SATIŞLARI YÜZDE 63 ARTTI

Ocak-nisan döneminde binek otomobil segmentinde 27 bin 177 adetlik satış gerçekleştiren Toyota, bu alanda da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63’ten fazla büyüme gösterdi. Şirket, hafif ticari ve binek araç satışları toplamında da aynı büyüme ivmesini sürdürerek 30 bin 617 adede ulaştı.

Toyota'dan Türkiye Hamlesi: Rekor Oldu - Resim : 1

SUV SATIŞLARINDA GÜÇLÜ PERFORMANS

Toyota’nın Türkiye’de ilk dört ayda en çok satılan modeli, 12 bin 926 adetle Toyota Corolla Sedan oldu. Bunu 8 bin 789 adetle Toyota C-HR Hybrid ve 4 bin 338 adetle Corolla Cross Hybrid izledi. Toyota, SUV segmentinde de önemli bir başarıya imza attı. Yaris Cross Hybrid, Toyota C-HR Hybrid, Corolla Cross Hybrid, RAV4 Hybrid ve Land Cruiser Prado modellerinden oluşan geniş SUV ürün gamıyla toplamda 13 bin 875 adetlik SUV satışı gerçekleştirdi. Bu rakam, binek araç satışlarının yüzde 51’ini oluşturdu.

HİBRİT PAZARININ AÇIK ARA LİDERİ

Toyota C-HR Hybrid, 8 bin 789 adetlik satışıyla ocak-nisan döneminde SUV pazarının en çok tercih edilen üç modelinden biri oldu. Toyota, C-SUV segmentinde C-HR Hybrid ve Corolla Cross Hybrid modelleriyle lider konuma yerleşti. Tam hibrit, hafif hibrit ve şarj edilebilir hibrit modelleriyle dikkat çeken marka, Türkiye hibrit otomobil pazarında yüzde 19’luk payla liderliği aldı. Tam hibrit kategorisinde ise 18 bin 196 adetlik satışla yüzde 79’luk pazar payına ulaştı.

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Kaynak: AA

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