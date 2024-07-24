Toyota, Üretime Ara Veriyor

Toyota Türkiye, Sakarya'daki fabrikasında 29 Temmuz - 17 Ağustos tarihleri arasında üretime ara verme kararı aldı. Belirlenen tarihler arasında, bakım ve revizyon çalışmaları yapılacak.

Son Güncelleme:
Toyota, Üretime Ara Veriyor

İleri teknolojilerle donatılmış üretim hatları ve yüksek kalite standartlarıyla öne çıkan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, planlı bakım ve onarım çalışmaları ile fabrikasının performansını ve verimliliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

4,1 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

2023 yılı boyunca Sakarya’da ürettiği 213 bin aracın 178 binini ihraç ederek büyük bir başarı elde eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 4,1 milyar dolarlık ihracat geliriyle Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Türkiye’nin en büyük ikinci ihracatçısı olarak ödüllendirilmişti.

Bu başarı, şirketin güçlü konumunu ve inovasyon konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

Son Güncelleme:
Bir Soğuk İçecek Grubuna Dev Zam Geldi! Soğuk İçeceklere Dev Zam!
Biber Dolmasına Eklendiğinde Lezzet Katan Meyve ; Birçok Şefin Gizli Sırrıymış Biber Dolmasına Eklendiğinde Lezzet Katan Meyve ; Birçok Şefin Gizli Sırrıymış
Borsa Güne Nasıl Başladı? Borsa Güne Nasıl Başladı?
Kışlık Menemen Ekşiyor Mu? Böyle Hazırlanırsa Asla Ekşime Sorunu Olmuyor Kışlık Menemen Ekşiyor Mu? Böyle Hazırlanırsa Asla Ekşime Sorunu Olmuyor
Türkiye'nin En Köklülerindendi! Dev Havayolu Şirketi Resmen İflas Etti Köklü Havayolu Şirketi Resmen İflas Etti
Suudilerle İle 5 Milyar Dolarlık İşlem Sonlandırıldı Suudilerle İle 5 Milyar Dolarlık İşlem Sonlandırıldı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji Uyardı! İstanbul Dahil 24 İlde Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor Çok Kuvvetli Geliyor, Şemsiyesiz Çıkmayın!
İstanbul'da Peş Peşe Zincirleme Facia: Çok Sayıda Araç Birbirine Girdi İstanbul'da Peş Peşe Zincirleme Facia
Yapı Kredi, Alman Bankasını Satın Aldı: Adı Değiştirilecek Yapı Kredi, Alman Bankasını Satın Aldı
Her An Deprem Olabilir! Naci Görür 'En Korktuğumuz Yer' Deyip Uyardı 'Tehlike Kapıda, Her An Deprem Olabilir!
AKP'li Ök, Şirketlerinin Vergi Ödemediğini Kabul Etti AKP'li Ök, Şirketlerinin Vergi Ödemediğini Kabul Etti