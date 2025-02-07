Toyota Şubat 2025 Kampanyasını ve Fiyatlarını Açıkladı

Toyota, Şubat 2025 ayı için cazip finansman seçenekleri ve güncel fiyatlarını duyurdu.

Kaynak: ekonomidehaber.com.tr

Son Güncelleme:
Toyota Şubat 2025 Kampanyasını ve Fiyatlarını Açıkladı - Resim: 1

Toyota C-HR Hybrid: Türkiye'de üretilen bu model, 1 milyon 757 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Corolla Hybrid: Corolla Sedan'ın tam hibrit versiyonu 1 milyon 830 bin liradan başlayan fiyatlarla mevcut.

Corolla Benzinli: 1.5 Vision Plus MDS versiyonu, 1 milyon 370 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.

1 4
Toyota Şubat 2025 Kampanyasını ve Fiyatlarını Açıkladı - Resim: 2

ÖZEL KAMPANYA FIRSATLARI

Ekonomide Haber'de yer alan habere göre, Corolla Cross Hybrid: 300 bin liraya varan indirim ile birlikte 1 milyon 780 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Kampanya dahilinde 1.8 Hybrid Flame e-CVT ve 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT versiyonları için 200 bin lira, 12 ay vadeli yüzde 1.49 faiz oranlı kredi seçeneği bulunuyor.

2 4
Toyota Şubat 2025 Kampanyasını ve Fiyatlarını Açıkladı - Resim: 3

HAFİF TİCARİ ARAÇLAR

Hilux: Bu model, 1 milyon 943 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla müşterilerini bekliyor.
Proace City: 1 milyon 188 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Proace City Cargo: 893 bin 500 liradan satılırken, bu model için 175 bin liraya kadar 12 ay vadeli yüzde 0.99 faiz oranlı kredi seçeneği mevcut.

3 4
Toyota Şubat 2025 Kampanyasını ve Fiyatlarını Açıkladı - Resim: 4

Bu kampanya ve fiyatlar, Toyota'nın Şubat 2025 ayındaki satış stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

4 4