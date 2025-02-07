Toyota Şubat 2025 Kampanyasını ve Fiyatlarını Açıkladı
Toyota, Şubat 2025 ayı için cazip finansman seçenekleri ve güncel fiyatlarını duyurdu.
Kaynak: ekonomidehaber.com.tr
Toyota C-HR Hybrid: Türkiye'de üretilen bu model, 1 milyon 757 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Corolla Hybrid: Corolla Sedan'ın tam hibrit versiyonu 1 milyon 830 bin liradan başlayan fiyatlarla mevcut.
Corolla Benzinli: 1.5 Vision Plus MDS versiyonu, 1 milyon 370 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.
ÖZEL KAMPANYA FIRSATLARI
Ekonomide Haber'de yer alan habere göre, Corolla Cross Hybrid: 300 bin liraya varan indirim ile birlikte 1 milyon 780 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Kampanya dahilinde 1.8 Hybrid Flame e-CVT ve 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT versiyonları için 200 bin lira, 12 ay vadeli yüzde 1.49 faiz oranlı kredi seçeneği bulunuyor.
HAFİF TİCARİ ARAÇLAR
Hilux: Bu model, 1 milyon 943 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla müşterilerini bekliyor.
Proace City: 1 milyon 188 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Proace City Cargo: 893 bin 500 liradan satılırken, bu model için 175 bin liraya kadar 12 ay vadeli yüzde 0.99 faiz oranlı kredi seçeneği mevcut.
Bu kampanya ve fiyatlar, Toyota'nın Şubat 2025 ayındaki satış stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.