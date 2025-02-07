Toyota Şubat 2025 Kampanyasını ve Fiyatlarını Açıkladı

HAFİF TİCARİ ARAÇLAR

Hilux: Bu model, 1 milyon 943 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla müşterilerini bekliyor.

Proace City: 1 milyon 188 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Proace City Cargo: 893 bin 500 liradan satılırken, bu model için 175 bin liraya kadar 12 ay vadeli yüzde 0.99 faiz oranlı kredi seçeneği mevcut.