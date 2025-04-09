Toyota, Nissan, Volkswagen, Mercedes, Ford... Dünya Devlerine Büyük Şok! Resmen Çakıldı
ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu yeni ithalat vergisi kararı, küresel otomotiv sektörünü derinden sarstı. Tüm ithal araçlara yüzde 25 oranında gümrük vergisi getirilmesiyle birlikte dünya genelindeki otomotiv devlerinin hisselerinde büyük düşüşler yaşandı. Bu gelişme, otomobil üreticilerinin borsada milyarlarca dolar kaybetmesine neden oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Vergi kararından en fazla etkilenen ülkeler arasında Japonya başı çekti. ABD pazarında güçlü konumda bulunan Toyota, Honda, Nissan ve Subaru gibi markaların hisse değerleri hızla geriledi. Toyota yüzde 13, Mazda yüzde 19, Nissan yüzde 20, Subaru ise yüzde 15 oranında değer kaybetti. Güney Koreli Hyundai ve Kia da bu düşüşten nasibini aldı; Hyundai yüzde 10, Kia ise yüzde 9 oranında geriledi.
ABD’Lİ ÜRETİCİLER DE KAYIPTA
Düşüş sadece Asya merkezli üreticilerle sınırlı kalmadı. ABD'li otomobil üreticileri de borsa değerlerinde önemli kayıplar yaşadı. General Motors hisseleri son beş işlem gününde yüzde 8, Ford yüzde 9 oranında düşerken, Tesla yaklaşık yüzde 12 oranında geriledi. Elektrikli araç üreticisi Rivian’daki kayıp ise yüzde 11’i buldu. Stellantis’in piyasa değerinde de yüzde 20’ye yakın bir düşüş kaydedildi.
ALMAN DEVLERİ DE GERİLEDİ
ABD’de üretim yapan Alman otomotiv markaları da vergi kararından olumsuz etkilendi. BMW, Volkswagen ve Mercedes-Benz’in hisseleri yüzde 9 ila 11 arasında değer kaybetti. İtalyan lüks araç üreticisi Ferrari de yüzde 9’luk düşüşle son beş gün içinde gerileme yaşadı.
ABD OTOMOTİV PAZARINDA BÜYÜK SIRALAMA
2024 yılı itibarıyla ABD, Çin’in ardından dünyanın en büyük ikinci otomotiv pazarı konumunu sürdürüyor. Yıllık 16 milyon adet araç satışıyla dikkat çeken pazarda General Motors 2.7 milyon araçla liderliğini korurken, Toyota 2.3 milyon adetle ikinci sırada yer alıyor.
Ford, Hyundai, Honda ve Nissan gibi markalar da ABD’de yüksek satış rakamlarıyla öne çıkıyor.
Yeni vergi düzenlemesinin sektördeki dengeleri nasıl değiştireceği önümüzdeki dönemde netleşecek.