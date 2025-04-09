Toyota, Nissan, Volkswagen, Mercedes, Ford... Dünya Devlerine Büyük Şok! Resmen Çakıldı

Vergi kararından en fazla etkilenen ülkeler arasında Japonya başı çekti. ABD pazarında güçlü konumda bulunan Toyota, Honda, Nissan ve Subaru gibi markaların hisse değerleri hızla geriledi. Toyota yüzde 13, Mazda yüzde 19, Nissan yüzde 20, Subaru ise yüzde 15 oranında değer kaybetti. Güney Koreli Hyundai ve Kia da bu düşüşten nasibini aldı; Hyundai yüzde 10, Kia ise yüzde 9 oranında geriledi.