Tosyalı Holding'den Büyük Hamle! Dev Rakibini Satın Aldı

ÜRETİM KAPASİTESİNİ BÜYÜTÜYOR

Bu anlaşma, Tosyalı Metalurji’nin yıllık sıvı çelik üretim kapasitesinin 6 milyon tondan 8 milyon tona çıkarılmasını sağlayacak. Satın alma işlemiyle birlikte, Osmaniye bölgesindeki tedarikçi firmalar için de olumlu bir gelişme yaşanması bekleniyor.