Tosyalı Holding'den Büyük Hamle! Dev Rakibini Satın Aldı
Tosyalı Holding, metalurji sektöründe önemli bir hamle yaptı. Tosyalı Metalurji, sektördeki en büyük rakiplerinden Baştuğ Metalurji’yi satın alarak, yıllık sıvı çelik üretim kapasitesini 8 milyon tona çıkarma hedefi doğrultusunda büyük bir adım attı.
Kaynak: Haber Merkezi
Baştuğ Metalurji, Osmaniye ve Hatay’daki tesislerinde yıllık 2 milyon ton uzun çelik üretim kapasitesine sahipken, Tosyalı Holding bu satın almayla sektördeki gücünü pekiştirmiş oldu.
ÜRETİM KAPASİTESİNİ BÜYÜTÜYOR
Bu anlaşma, Tosyalı Metalurji’nin yıllık sıvı çelik üretim kapasitesinin 6 milyon tondan 8 milyon tona çıkarılmasını sağlayacak. Satın alma işlemiyle birlikte, Osmaniye bölgesindeki tedarikçi firmalar için de olumlu bir gelişme yaşanması bekleniyor.
15 BİN ÇALIŞANA İSTİHDAM SAĞLIYOR
Dünyanın çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren Tosyalı Holding, 40’ı aşkın tesisinde yaklaşık 15 bin çalışana istihdam sağlıyor. Bu stratejik satın alma ile şirketin sektördeki liderliğini pekiştireceği öngörülüyor.