Tosyalı Holding'den Beklenmedik Hamle! Aniden Vazgeçti

TOSYALI HOLDİNG BÜYÜME STRATEJİSİNE AVRUPA’YI DAHİL ETMİŞTİ

Dünya ham çelik üreticileri sıralamasında 82’nci sırada yer alan ve Avrupa’nın en hızlı büyüyen ikinci şirketi konumunda bulunan Tosyalı Holding’in, üç kıtada 40 üretim tesisinde yaklaşık 15 bin çalışanı bulunuyor. Şirket yılda yaklaşık 10 milyon ton çelik ve demir üretimi gerçekleştiriyor.

LIBERTY STEEL VE ARCELORMITTAL GEÇMİŞİ

Liberty Steel, daha önce Arcelormittal’e ait olan Doğu Avrupa’daki bazı varlıkları 2019 yılında satın almış ancak 140 milyon euroluk borcunu ödeyememişti. Bu nedenle açılan dava sonucu, Arcelormittal söz konusu varlıkları yeniden satış hakkını kazanmıştı. AB rekabet kuralları gereği Arcelormittal’in bazı üretim tesislerini elinde tutmasına izin verilmiyordu.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, daha önce Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda Avrupa'da stratejik satın almalar planladıklarını açıklamıştı. Şirketin Dudelange tesisinden çekilme kararı, bu stratejinin yeniden gözden geçirileceği şeklinde yorumlandı.