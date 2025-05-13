Tosyalı Holding'den Beklenmedik Hamle! Aniden Vazgeçti
Dünya çelik üreticileri arasında önemli bir yere sahip olan Tosyalı Holding, Lüksemburg’un Dudelange kentinde bulunan Liberty Steel tesisini satın alma planından geri adım attı. Şirketin bu kararı, kamu yetkilileri tarafından da doğrulanarak kamuoyuna açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Tosyalı Holding tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği’nin üçüncü ülkelerden çelik ithalatına ilişkin koruma önlemlerinde yaptığı son düzenlemelerin bu kararda belirleyici olduğu belirtildi. Şirket, “Bu kararı, Avrupa Birliği’nin ithalat düzenlemelerinde yaptığı son değişiklikleri dikkate alarak, gerekli özen süreci çerçevesinde aldık” ifadelerini kullandı. AB’nin mevcut koruma tedbirlerinin Haziran 2026’ya kadar yürürlükte kalacağı hatırlatıldı.
YATIRIM VAADİYLE EN GÜÇLÜ ADAY OLARAK GÖSTERİLİYORDU
Tosyalı Holding, iflas sürecindeki tesise yatırım yapmayı, çalışanları korumayı ve üretimi büyütmeyi taahhüt ederek en güçlü satın alma adayı olarak gösteriliyordu. Ancak AB’nin korumacı yaklaşımını sürdürmesi nedeniyle, şirketin bu sözlerini gerçekleştirmesinin zora girdiği değerlendiriliyor.
ZOR DURUMDAKİ TESİS 2024'TE İFLAS AÇIKLAMIŞTI
Tosyalı Holding, 2024 yılı Aralık ayında iflasını açıklayan Liberty Steel’in Dudelange tesisine resmi talip olmuştu. Avrupa’daki çelik piyasasının daralması, üretim düşüşü ve finansal zorluklar, fabrikanın iflas sürecine girmesinde etkili olmuştu. İflastan önce tesiste ciddi işten çıkarmalar yaşanmıştı.
TOSYALI HOLDİNG BÜYÜME STRATEJİSİNE AVRUPA’YI DAHİL ETMİŞTİ
Dünya ham çelik üreticileri sıralamasında 82’nci sırada yer alan ve Avrupa’nın en hızlı büyüyen ikinci şirketi konumunda bulunan Tosyalı Holding’in, üç kıtada 40 üretim tesisinde yaklaşık 15 bin çalışanı bulunuyor. Şirket yılda yaklaşık 10 milyon ton çelik ve demir üretimi gerçekleştiriyor.
LIBERTY STEEL VE ARCELORMITTAL GEÇMİŞİ
Liberty Steel, daha önce Arcelormittal’e ait olan Doğu Avrupa’daki bazı varlıkları 2019 yılında satın almış ancak 140 milyon euroluk borcunu ödeyememişti. Bu nedenle açılan dava sonucu, Arcelormittal söz konusu varlıkları yeniden satış hakkını kazanmıştı. AB rekabet kuralları gereği Arcelormittal’in bazı üretim tesislerini elinde tutmasına izin verilmiyordu.
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, daha önce Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda Avrupa'da stratejik satın almalar planladıklarını açıklamıştı. Şirketin Dudelange tesisinden çekilme kararı, bu stratejinin yeniden gözden geçirileceği şeklinde yorumlandı.