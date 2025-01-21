Tosyalı Holding'den 18 Milyar Liralık Yeni Rekor! Fuat Tosyalı Açıkladı
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Dünya Ekonomik Forumu’nun İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen yıllık toplantılarında önemli açıklamalarda bulundu. Şirketin çelik üretiminde geldiği noktayı değerlendiren Tosyalı, Avrupa’da stratejik bir satın alma planladıklarını duyurdu.
Kaynak: Bloomberg HT
Fuat Tosyalı, Avrupa’daki yeni yatırımla ilgili yaptığı açıklamada, “Çelikte üretim gücümüz oldukça güçlü bir seviyeye ulaştı. Artık bu gücü son tüketiciye ulaştıracak yatırımlara odaklanıyoruz. Bu kapsamda, Avrupa’da gerçekleştireceğimiz satın alma, yaklaşık 500 milyon dolar (yaklaşık 18 milyar TL) büyüklüğünde olacak” dedi.
AFRİKA VE AKDENİZ’DE BÜYÜME SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Afrika’daki yatırımlarına da değinen Tosyalı, son 30 yılda kıtadaki projelerini büyük bir ivmeyle artırdıklarını belirtti. “Akdeniz çanağında en güçlü çelik üreticisiyiz. Türkiye’deki yatırımlarımız hızla devam ederken, Cezayir’deki projelerimiz başarılı şekilde sürüyor. Şimdi Libya’da da yeni yatırımlara başlamaya hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.
STRATEJİK SATIN ALMALAR GÜNDEMDE
Tosyalı, geçtiğimiz yıl İspanya’da yaptıkları stratejik satın almanın ardından Avrupa’da yeni bir adım atmaya hazırlandıklarını açıkladı. Bu yatırımın hem Avrupa pazarında hem de çelik sektöründe şirketin konumunu güçlendireceğini vurgulayan Tosyalı, “Bu hamle, çelik üretim kapasitemizi son tüketiciye ulaştırmada önemli bir dönüm noktası olacak” şeklinde konuştu.