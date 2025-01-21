Tosyalı Holding'den 18 Milyar Liralık Yeni Rekor! Fuat Tosyalı Açıkladı

Fuat Tosyalı, Avrupa’daki yeni yatırımla ilgili yaptığı açıklamada, “Çelikte üretim gücümüz oldukça güçlü bir seviyeye ulaştı. Artık bu gücü son tüketiciye ulaştıracak yatırımlara odaklanıyoruz. Bu kapsamda, Avrupa’da gerçekleştireceğimiz satın alma, yaklaşık 500 milyon dolar (yaklaşık 18 milyar TL) büyüklüğünde olacak” dedi.