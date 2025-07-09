Topraktan Altın Çıkıyor, Hasat 20 Gün Sürüyor: Eken de Toplayan da Paraya Para Demiyor
Dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağında hasat mesaisi başladı. Yaklaşık 30 bin ton rekolte beklenen tarlalarda hem ekenin hem de toplayanın yüzü yüksek kazançla gülüyor. Kadın işçilerin günlük 1.200 TL yevmiye ile çalıştığı tarlalarda emek ve bereket buluşurken, hasat sürecinin 20 gün sürmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA
Kastamonu’nun simgesi haline gelen ve Avrupa Birliği tarafından tescillenen dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağında hasat dönemi başladı. Bu yıl yaklaşık 25 bin dekarlık alanda ekimi yapılan Taşköprü sarımsağından 30 bin tonluk rekolte bekleniyor. İlçede yaklaşık 5 bin aile, bu üretimden geçimini sağlıyor. Hasat süreci boyunca günlük 1.200 TL yevmiye ile çalışan kadın işçiler, bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Hasadın 20 ila 25 gün sürmesi öngörülüyor.
FİYATLAR BOYUTUNA GÖRE DEĞİŞİYOR
Taşköprü Sarımsak Pazarı’nda fiyatlar ürünün boyutuna göre belirleniyor. Küçük boy sarımsak 90 TL, orta boy 140-160 TL, büyük boy 160-200 TL, duble boy sarımsak ise 200-230 TL arasında alıcı buluyor. Kalite ve aromasıyla öne çıkan bu ürün, pazarda yoğun talep görüyor.
“TOPRAĞA VERİLEN EMEĞİN KARŞILIĞINI ALIYORUZ”
Sarımsak üreticisi Metin Kabadayı, bu yılın veriminden oldukça memnun olduğunu belirterek şunları söyledi:
“Bu yıl da doğal üretim yöntemleri kullandık, gereksiz ilaç ve gübre kullanmadık. Sonuçta iri dişli, aroması yüksek, raf ömrü uzun sarımsaklar elde ettik.
Bu ürün sadece bir gıda değil; emeğin, sabrın ve sadakatin bir sembolü. İlkbaharda yağışların bol olması kaliteyi artırdı. Her bir diş, ilçemizin havasını, suyunu ve emeğini taşıyor.”
HASAT 20-25 GÜN SÜRÜYOR
Tarlalarda çalışan kadınların sözcüsü Aliye Güllü ise hem işçilerin hem de üreticilerin memnuniyetini dile getirdi:
“Bugün Kırha köyündeyiz. Sarımsaklarımız bereketli, tarla sahipleri çok iyi bakmış. Kadın işçiler olarak sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlıyoruz. Hasat 20-25 gün sürecek. Onlar kazandıkça biz de kazanıyoruz. Emeğimizin karşılığını almak mutluluk verici.”