Toprakta Kendiliğinden Yetişiyor: Kilosu 400 Liradan Satılıyor

Defne yağı üretimi, Hatay'ın kültürel mirasının önemli bir parçası. Bölge halkı, bu geleneği nesilden nesile aktararak, hem ekonomik gelir elde ediyor hem de doğal bir kaynağı sürdürülebilir bir şekilde kullanıyor.

Defne yağı üretimi, sadece Hatay için değil, Türkiye için de önemli bir potansiyel taşıyor. Doğal ve organik ürünlere olan ilginin artmasıyla birlikte, defne yağı gibi yerel ürünlerin değeri de gün geçtikçe artıyor. Bu sayede, hem bölge halkının yaşam standardı yükseliyor hem de ülkemizin doğal zenginlikleri korunuyor.