Topraksız Hasat Ediliyor, Verimi Anında Katlanıyor: Sıfır Masrafı Oluyor, Eken Köşeyi Dönüyor

GELECEĞİN TARIMI BU SERADA ŞEKİLLENİYOR

Ziraat Mühendisi Özekin, projenin yalnızca üretim değil, istihdam ve eğitim açısından da çok değerli olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Amacımız, kadın çiftçilerimize bu yöntemi öğretmek ve kendi bölgelerine döndüklerinde uygulayabilmelerini sağlamak. Başta Kaymakamımız olmak üzere pek çok kurumun desteğiyle bu proje hayata geçti. Ortaya çıkan sonuçlar hem bizleri hem de katılımcıları memnun ediyor.”

Sarıcakaya’da kurulan bu örnek sera, modern tarımın geleceğine ışık tutarken, hem verim artışı hem de insan kaynağının eğitimi açısından önemli bir model haline geliyor.