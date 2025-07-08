Topraksız Hasat Ediliyor, Verimi Anında Katlanıyor: Sıfır Masrafı Oluyor, Eken Köşeyi Dönüyor
Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde kurulan serada topraksız tarım yöntemiyle çilek üretiminde rekor verim sağlandı. Dekarda 5 bin fide veren geleneksel yöntemlerin yerine, aynı alanda 30 bine yakın fide yetiştiriliyor. Hem kadın çiftçilere hem de öğrencilere uygulamalı eğitim sunuluyor.
Kaynak: İHA
Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde kurulan modern serada topraksız tarım yöntemiyle çilek üretiminde büyük bir başarıya imza atıldı. Normalde dekarda 5 bin çilek fidesi yetiştirilebilen geleneksel yöntemlerin aksine, bu serada aynı alanda 30 bine yakın fide elde ediliyor. İlçe Kaymakamı Tarık Orhan’ın yerinde incelediği uygulama serası, hem üretimdeki yüksek verimle hem de eğitim projeleriyle dikkat çekiyor.
DEKAR BAŞINA 30 BİN FİDE ÜRETİMİNE ULAŞILDI
Sarıcakaya İlçe Tarım Müdürlüğü personeli Ziraat Yüksek Mühendisi Yaşar Özekin, Japonya Hükümeti ile ortak yürütülen proje kapsamında kurulan serada, topraksız tarımın tüm imkanlarının başarıyla kullanıldığını söyledi. Özekin, “Topraklı üretimde dekarda 5 bin fide alınırken, bu serada 27 bin ile 30 bin fideye ulaşmak mümkün. Bu da verim açısından büyük bir fark yaratıyor” dedi.
KADIN ÇİFTÇİLER VE ÖĞRENCİLER UYGULAMALI EĞİTİM ALIYOR
Serada sadece üretim değil, aynı zamanda eğitim de ön planda. İlçedeki kadın çiftçiler ve çok programlı lisenin tarım bölümü öğrencileri burada uygulamalı eğitim imkanı buluyor. Topraksız çilek üretimi üzerine verilen kurslarla, yaklaşık 30 kursiyer her aşamayı birebir öğreniyor. Dikimden bakıma, hasattan ürün kalitesine kadar tüm süreçler katılımcılara detaylı şekilde aktarılıyor.
HİNDİSTAN CEVİZİ KABUĞUNDAN TOPRAK ALTERNATİFİ
Topraksız tarımın temelinde kullanılan “kokopit” adı verilen özel materyal, Hindistan cevizi kabuğundan elde ediliyor. Bu doğal ortam, hastalıklardan arındırılmış yapısıyla bitkilere hijyenik bir büyüme alanı sunarken, pH ve EC gibi değerlerin dışarıdan kolayca kontrol edilmesini sağlıyor. Böylece hem sağlıklı hem de daha verimli ürünler yetiştirilebiliyor.
GELECEĞİN TARIMI BU SERADA ŞEKİLLENİYOR
Ziraat Mühendisi Özekin, projenin yalnızca üretim değil, istihdam ve eğitim açısından da çok değerli olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
“Amacımız, kadın çiftçilerimize bu yöntemi öğretmek ve kendi bölgelerine döndüklerinde uygulayabilmelerini sağlamak. Başta Kaymakamımız olmak üzere pek çok kurumun desteğiyle bu proje hayata geçti. Ortaya çıkan sonuçlar hem bizleri hem de katılımcıları memnun ediyor.”
Sarıcakaya’da kurulan bu örnek sera, modern tarımın geleceğine ışık tutarken, hem verim artışı hem de insan kaynağının eğitimi açısından önemli bir model haline geliyor.