Toplu Ulaşıma Zam: Pazartesi İtibarıyla Başlıyor!

Ekim ayıyla birlikte yeni zam haberleri de gelmeye başladı. Vatandaşların araştırdığı, "Toplu taşımaya zam yapılacak mı? Ekim ayında toplu taşıma fiyat tarifeleri değişecek mi?" gibi soruları ayın başından itibaren sıklıkla gündeme geliyor. Kurumlar, yeni zam kararları alındıkça kamuoyunu bilgilendiriliyor. Türkiye genelinde farklı şehirlerde yaşayan vatandaşlar, toplu taşıma fiyat tarifelerindeki değişiklikleri yakından takip ediyor.

Kaynak: Egeli Gazete